به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مؤمنی ظهر سه شنبه در آئین افتتاح طرح «یاری‌گران زندگی در روستا» به میزبانی سالن ورزشی روستای خیرآباد شهر سمنان ضمن بیان اینکه طبق بررسی‌های صورت گرفته علت اصلی ۵۵ درصد طلاق‌ها «اعتیاد» عنوان شده است، ابراز داشت: برای پیشگیری از وقوع طلاق و اعتیاد می‌بایست در جامعه آگاهی بخشی صورت گیرد که در این بین رسانه‌ها، تشکل‌های مردمی و خیران می‌توانند بیشترین نقش را ایفا کنند.

وی ضمن بیان اینکه از سوی دیگر می‌بایست برای مقابله با اعتیاد جوانان آموزش این قشر در دستور کار باشد، افزود: برای شروع می‌توان از مدارس، محلات و روستاها آغاز کرد که البته اجرایی این طرح‌هایی نظیر «یاری‌گران زندگی» همراهی سایر بخش‌ها و دستگاه‌ها را نیز می‌طلبد.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری ضمن بیان اینکه عدم اعتماد به نفس کافی یکی از عواملی که باعث اعتیاد جوانان می‌شود، ابراز داشت: می‌بایست در ارائه آموزش‌ها نکاتی نظیر توانایی و مهارت «نه گفتن» در برابر تعارف دوستان ناباب مد نظر قرار گیرد و اقدامات لازم برای اجرای برنامه‌های فرهنگی پیرامون این مباحث به سرعت انجام شود.

مؤمنی ضمن بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد تریاک جهان در همسایگی ایران تولید می‌شود، تصریح کرد: این موضوع برای کشوری مانند ایران که در جوار این تولیدکنندگان قرار دارد خالی از تبعات نیست اما از طرفی پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز هوشیار و فعال است و اثبات این ادعا را می‌توان به تقدیم چهار هزار شهید و ۱۲ هزار جانباز در عرصه مبارزه با مواد مخدر اشاره داشت.

وی ضمن بیان اینکه طرح «یاری‌گران زندگی» در استان سمنان آغاز به کار کرده است، افزود: این طرح در چهار استان دیگر نیز به اجرا درآمده تا بتواند با حمایت دولت سیزدهم در چهار حوزه پیشگیری، درمان، مقابله و توانمندسازی وارد مبارزه با مواد مخدر شود و اجرای آن برای سایر استان‌های کشور نیز در دست اقدام است.