تشکیل ۶ کار گروه تخصصی قرارگاه آینده ساز در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حمیدی نژاد صبح امروز سه شنبه در نخستین نشست هم اندیشی ائمه جمعه و مدیران مناطق آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص آموزش و پرورش، بیان کرد: قرارگاه آینده ساز در راستای تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت در خوزستان تشکیل شده است.

وی با عنوان اینکه هماهنگی با ائمه جمعه در شهرستان‌ها یک ضرورت است، اظهار کرد: هدایت و حمایت ائمه جمعه برای آموزش و پرورش یک نقش راهبردی است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه ۶ کار گروه در قالب قرارگاه آینده ساز به فعالیت خواهند پرداخت، ادامه داد: نقش آفرینی نهاد نماز جمعه در تحول و تحقق اهداف آموزش و پرورش بسیار مهم است.

حمیدی نژاد با بیان اینکه یک میلیون و ۱۰۰ هزار دانش‌آموز در خوزستان تحصیل می‌کنند و ۷۰ هزار معلم در آموزش و پرورش به فعالیت می‌کنند، گفت: جمعیت قابل توجهی به عنوان مخاطبان آموزش و پرورش شناخته می‌شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان به ضرورت به‌کارگیری جایگاه کمیته همکاری حوزه و آموزش و پرورش اشاره و تصریح کرد: باید با نگاه ویژه‌ای مسائل آموزش و پرورش پرداخت و همه ارکان جامعه باید به آموزش و پرورش توجه ویژه داشته باشند.