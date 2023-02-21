دستگیری سارق پارکینگ های منازل شهرک نصر و مرزداران تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان اللهوردیان در تشریح این خبر بیان داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از داخل پارکینگ منازل در شهرک نصر مرزداران شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار کلانتری ۲۶ باغمیشه قرار گرفت.

وی افزود: تیم عملیاتی کلانتری ۲۶ با رصدهای میدانی و تحقیقات تخصصی موفق به شناسایی هویت سارق شدند و پس از هماهنگی‌های قضائی طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه سارق را به همراه مقادیر قابل توجهی از اموال مسروقه دستگیر کردند.

اللهوردیان در ادامه با اشاره به اینکه متهم دارای سوابق متعدد سرقت می‌باشد، گفت: در تحقیقات انجام شده متهم ضمن قرار به بزه انتسابی به ۱۳ سرقت دیگر از اماکن خصوصی و فروش اموال سرقتی به یک مالخر دیگر هم دست خود اعتراف کرد و سارق به همراه مالخر با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

این مقام انتظامی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از همکاری خوب مردم با پلیس به شهروندان توصیه کرد با رعایت نکات پیشگیرانه و توجه به هشدارهای پلیس می‌تواند از وقوع بسیاری از جرایم به ویژه سرقت جلوگیری کنند و ناکامی مجرمان را رقم بزنند که این امر در نهایت افزایش احساس امنیت و کاهش وقوع جرم را به دنبال خواهد داشت.