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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۴:۳۷

فرمانده انتظامی استان سمنان:

قاتل نوجوان ۱۶ ساله سمنانی دستگیر شد

قاتل نوجوان ۱۶ ساله سمنانی دستگیر شد

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری قاتل نوجوان ۱۶ ساله در سمنان خبر داد و گفت: متهم ۲۰ ساله در کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جلیل موقوفه‌ای ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از قتل نوجوان ۱۶ ساله سمنانی خبر داد و بیان کرد: قاتل این فرد که جوان ۲۰ ساله است، در کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر شد.

وی با بیان اینکه جوان ۱۶ ساله با گلوله شکاری مورد هدف قرار گرفته است افزود: این جوان بعد از اصابت گلوله بلافاصله به بیمارستان اعزام شد اما به علت جراحات وارده درگذشت.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه اختلافات شخصی علت حادثه بوده است، بیان کرد: متهم بازجویی و برای طی مراحل قضائی راهی مراجع ذی ربط شد.

کد مطلب 5714569

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