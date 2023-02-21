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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۵:۴۸

معاون پرورشی آموزش و پرورش خوزستان:

مسابقات انشای نماز ویژه دانش‌آموزان خوزستانی برگزار می‌شود

مسابقات انشای نماز ویژه دانش‌آموزان خوزستانی برگزار می‌شود

اهواز- معاون پرورشی و تربیت‌بدنی آموزش و پرورش خوزستان از برگزاری مسابقات انشای نماز ویژه دانش‌آموزان دوره اول و دوم متوسطه این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم حسینی‌زاده پیش از ظهر سه شنبه در گفتگویی رسانه‌ای در خصوص جزئیات خبر گفت: در این مسابقات ۳۲۰ دانش‌آموز شامل ۱۶۰ دانش‌آموز دختر و ۱۶۰ دانش‌آموز پسر دوره متوسطه اول و دوم از هر دوره تحصیلی ۲ نفر شرکت می‌کنند.

معاون پرورشی و تربیت‌بدنی آموزش و پرورش خوزستان بیان کرد: دانش‌آموزان در این دوره از مسابقات تصویری از آثار خود را در شبکه شاد ارسال می‌کنند و پس از آن آثار داوری می‌شوند.

وی تصریح کرد: پس از داوری آثار، دانش‌آموزان برگزیده در مرحله نخبگان این دوره از مسابقات که اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در شهرستان گتوند برگزار می‌شود، شرکت می‌کنند و نفرات برتر استان معرفی می‌شوند.

کد مطلب 5714701

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