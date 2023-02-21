به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، لئونید پاسچنیک، سرپرست جمهوری خلق لوهانسک با افشای استقرار نیروهای تهاجمی اوکراین در مرزهای منطقه دونباس، گفت که رهبران لوهانسک و دونتسک راه دیگری نداشتند جز اینکه دست یاری به سوی روسیه دراز کنند.

پاسچنیک گفت: کی‌یف تا فوریه ۲۰۲۲ قوای تهاجمی را مرزهای این دو جمهوری مستقر کرده بود. شرایط در خطوط مقدم با حملات گسترده، خرابکاری‌ها و عملیات‌های ترور، تشدید شده بود. آن روزهای ملتهب و تخلیه کردن مناطق، هرگز از یاد هیچکدام از شهروندان نمی‌رود. رژیم جانی کی‌یف مسیر کشتار را شروع کرد و و آماده بود با جنگ مساله را حل کند.

وی افزود: رهبران لوهانسک و دونتسک هیچ گزینه دیگری نداشتند جز اینکه از روسیه درخواست کمک کنند و کشور برادر به این درخواست پاسخ داد. به گواه اسنادی که بعدها منتشر شد، تصمیم اختیاری رئیس جمهور روسیه برای آغاز عملیات نظامی، ظرف تنها چند روز ابتکار عمل را از نئونازی‌ها گرفت.

شرایط در امتداد خطوط مقدم دونباس، ۱۷ فوریه پارسال تشدید شد. ارتش اوکراین در آن مقطع گسترده‌ترین بمباران را علیه این مناطق انجام داد که به آسیب شدید زیرساخت غیرنظامی جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک و قربانیان غیرنظامی منجر شد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه اعلام کرد که مسکو استقلال دونتسک و لوهانسک را به رسمیت می‌شناسد. روسیه با رهبران این دو جمهوری تفاهم‌نامه‌های دوستی، همکاری و کمک دوجانبه امضا کرد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ اعلام کرد که سران جمهوری‌های دونباس از رهبر روسیه درخواست کمک کرده‌اند تا تجاوز ارتش اوکراین را دفع کرده و مانع کشتار غیرنظامیان و وقوع فاجعه انسانی در این منطقه شود.

پوتین نیز ۲۴ فوریه ۲۰۲۲(۵ اسفند ۱۴۰۰) به درخواست آنها پاسخ داد و عملیات نظامی در اوکراین را با هدف نازی‌زدایی و دفاع از مردم دونباس آغاز کرد.