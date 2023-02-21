به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رحمانیان در گردهمایی سراسری علمی و آموزشی ویژه سربازرسان و بازرسان سازمان بازرسی کل کشور با موضوع شناسایی و نظارت بر چالش‌ها و تهدیدهای پیش‌روی نظام تأمین اجتماعی که با حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، با اشاره به اینکه اجرای صحیح قوانین و مقررات محور تمام اقدامات است، گفت: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و نظم بخشی در راستای حسن جریان امور است و در این راستا برنامه‌های اساسی را در دستور کار خود دارد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه هر مجموعه و تشکیلاتی قوانین خاص خود را دارد به قوانین مربوط به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: زمانی که قوانین بالادستی، پایین دستی و عادی این مجموعه را نگاه می‌کنیم مشاهده می‌شود که برای این سازمان تکالیف متعددی مشخص شده و در اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری و… به عنوان حقی همگانی که دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های خود را برای یکایک آحاد مردم تأمین کند نیز به عنوان مهمترین تکلیف برعهده این مجموعه قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه برخورداری از تأمین اجتماعی حقی متعلق به همه افراد است و دولت مکلف به تأمین آن برای مردم است، افزود: قانونگذار حتی پا را فراتر گذاشته و با شرایط خاصی برای اتباع خارجی حمایت‌های مربوط به نظام تأمین اجتماعی، قائل شده است.

رحمانیان با اشاره به اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی و قانون برنامه پنجم و ششم توسعه نیز بیان کرد: در این قوانین به ویژه در برنامه ششم توسعه یک سری شاخص و اهداف کمی مشخص از لحاظ وضع موجود و وضع مطلوب برای سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته که از آن جمله می‌توان به ۲۰ تکلیف این سازمان در قانون برنامه ششم مانند کاهش درصد مواجهه خانوارها با هزینه‌های سنگین سلامت از طریق تأمین و ارتقا بیمه‌های اجتماعی، ضریب پوشش بیمه اجتماعی پایه، افزایش حمایت از سالمندان فقیر و… اشاره کرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه سازمان مزبور یکی از مهم‌ترین سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است و باید عملکرد این سازمان در رابطه با اجرای تکالیف قانونی بررسی تا مشخص شود که توانسته‌ایم به اهداف قانونی و اسناد بالادستی خود دست یابیم، اظهار کرد: از منظر آماری بیش از هفت میلیون بازنشسته از این سازمان خدمات می‌گیرند و بالغ بر ۳۷ میلیون نفر بیمه شده و ۴۵ میلیون نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد که با توجه به آمار و ارقام می‌توان پی برد که اداره این سازمان کاری سخت و دشواری است.

وی با اعلام اینکه این سازمان در بیش از ۴۰ شرکت بزرگ سرمایه گذاری کرده است، به بزرگترین شرکت اقتصادی این مجموعه شستا اشاره کرد.

چهار چالش مهم پیش‌روی سازمان تأمین اجتماعی

وی در ادامه به ذکر مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این سازمان پرداخت و گفت: مهمترین مشکل سازمان تأمین اجتماعی تأمین مالی حقوق و مستمری بازنشستگان و هزینه‌های درمان افراد تحت پوشش باید دانست و می‌توان گفت که وضعیت منابع مالی نظام بیمه‌های اجتماعی کشور یکی از چالش‌های آن در آینده است.

رحمانیان از روند رو به رشد مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت و بحران کسری نقدینگی این سازمان و فروش اموال و املاک به عنوان دومین چالش این مجموعه یاد کرد و ادامه داد: واگذاری شرکت‌ها بابت رد دیون دولت، چالش بعدی پیش روی این سازمان است که باید به جد مورد توجه قرار گیرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور برخی از انتصابات ناشی از فشارهای سیاسی را از دیگر چالش‌های پیشروی سازمان تأمین اجتماعی دانست و اظهار کرد: با وجود اینکه در دولت سیزدهم اقدامات خوبی در حوزه شایسته سالاری انجام شده اما متأسفانه برخی انتصابات در بنگاه‌های اقتصادی مبتنی بر شایسته سالاری نیست در حالی که این بنگاه‌ها باید به سمت سودآوری و تولید بروند نه اینکه ضررده باشند و بعضاً ملاحظه می‌شود که ترکیب اعضای هیأت مدیره برخی شرکت‌ها از لحاظ تحصیلات و تجربه کاری متناسب با فعالیت اجرایی شرکت نمی‌باشد.

برخی از بنگاه‌های اقتصادی برنامه‌ای ندارند

وی یکی از دلایل ضرردهی تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی وابسته را برخی از انتصابات غیر کارشناسی و ناکارآمد دانست که با اعمال فشارهای سیاسی انجام می‌شود و گفت: متأسفانه در این بنگاه‌ها ثبات شغلی وجود ندارد و بعضاً این شرکت‌ها نه تنها برنامه‌ای در جهت رشد و ارتقا و سودآوری با رویکرد افزایش تولید و اشتغال ندارند بلکه دچار روزمرگی شده‌اند.

رحمانیان در ادامه توصیه‌هایی هم در حوزه تأمین اجتماعی داشت که از آن جمله می‌توان به اصلاحات تدریجی، سن و سابقه بازنشستگی و ساماندهی حق بیمه، بخشودگی‌ها و معافیت‌های بیمه‌ای همسو با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، رفع موانع و ساماندهی پرداخت بدهی جاری و تسویه بدهی انباشته دولت به تأمین اجتماعی و به کارگیری مدیران متخصص و کارآمد اشاره کرد و از مدیران این مجموعه خواست این موضوعات را دنبال کنند و در انتصابات از افراد متخصص و کارآمد بهره ببرند نه اینکه انتصابات با نفوذ و فشار باشد.

۳۰۰ اقدام اثربخش سازمان بازرسی در حوزه تأمین اجتماعی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در حوزه تأمین اجتماعی از جمله بازرسی‌های فوق العاده، برنامه‌ای و موردی گفت: در سال جاری بیش از ۳۰۰ اقدام اثربخش در حوزه تأمین اجتماعی از سوی بازرسی تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده که تاکنون بیش از ۵۰ مورد اقدام اثربخش در این حوزه مورد تأیید مرکز مدیریت عملکرد سازمان قرار گرفته البته این به معنی اینکه مابقی اقدامات اثربخش نبوده نیست بلکه در حال بررسی است.

رحمانیان به بخشی از اقدامات اثربخش این سازمان اشاره کرد و افزود: وصول مطالبات داروخانه‌های تهران از تأمین اجتماعی در اجرای طرح دارویاب به میزان ۶۳۰ میلیارد تومان، احقاق حقوق تأمین اجتماعی به میزان ۱۱ میلیارد و ۱۸۹ میلیون تومان، ۳۲ میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های دانش بنیان و… اشاره کرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در ادامه خواستار ارائه راهکارهای اساسی برای رفع موانع در این گردهمایی شد و تاکید کرد: نگاه سازمان بازرسی حمایت از مدیران قانونمند، شجاع، سالم و جسور است و بسیاری از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری ارسال نامه‌های هشداری بوده تا با رویکردهای پیشگیرانه از بروز فساد و سوءجریان جلوگیری کند تا رضایت‌مندی مردم فراهم شود.

وی همچنین تاکید کرد: عزم سازمان بازرسی جزم است و از مدیرانی که ساختارهای فسادزا را در مجموعه خود شناسایی و بشکنند، حمایت می‌کند اما از مدیرانی که هیچ گونه رشد و ارتقائی در مجموعه تحت مدیریت آن‌ها نیست و مدیرانی که با قوانین زیرمجموعه خود آشنایی ندارند و مرتکب ترک فعل می‌گردند، برخورد نظارتی خواهد شد.

رحمانیان افزود: در پایان این گردهمایی باید گلوگاه‌ها و ساختارهای فسادزا در تأمین اجتماعی مشخص و راهکار، زمان و مسئول اجرای آن به دستگاه ناظر را ارائه دهند.

خروجی همایش ارائه پیشنهادات کاربردی باشد

معاون نظارت و امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به اینکه برگزاری این گردهمایی‌ها نباید تشریفاتی باشد بر لزوم ارائه راهکارهای اساسی و کارشناسی برای رفع چالش‌ها تاکید کرد و گفت: ماحصل این همایش باید شناسایی علت اصلی تأمین اجتماعی و پیشنهادات کاربردی باشد.

احمد اسدیان با تاکید بر اینکه باید دلایل اساسی ناکارآمدی بنگاه‌های اقتصادی بررسی شود، اظهار کرد: چرا بنگاهی که در اختیار دولت است باید ضرر بدهد و بنگاه مشابه آن باید سوددهی داشته باشد.

برخی از انتصابات سفارشی است

معاون نظارت و امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از برخی از انتصابات سفارشی گفت: یک مدیر ناکارآمد کل مجموعه را زیر سوال می‌برد باید به صورت اساسی به این موضوعات پرداخته شود.

نهادهای نظارتی قدرت تصمیم گیری و ریسک پذیری مدیران را تقویت کنند

در این گردهمایی علمی - آموزشی میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز به تشریح برخی از چالش‌های پیش روی این مجموعه پرداخت و برنامه‌های این سازمان برای رفع این موانع را عنوان کرد.

وی از شفافیت به عنوان یک ضرورت اساسی در دستور کار تأمین اجتماعی یاد کرد و گفت: مبارزه با فساد و صیانت از اموال این مجموعه نیز به جد پیگیر می‌شود.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر اینکه مسیر تصمیم گیری ما قانون است از نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی خواست قدرت تصمیم گیری و ریسک پذیری مدیران را تقویت کنند.