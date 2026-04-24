پاسخگویی ۴۶۸۶ تماس با سامانه ۱۹۰ در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، عفتسادات میرمعینی با تشریح عملکرد واحدهای مختلف اظهار کرد: در حوزه دارویی، بیش از ۷۰۳ مورد بازرسی از داروخانهها، شرکتهای پخش دارویی و گشتهای مشترک با تعزیرات حکومتی انجام شد.
وی ادامه داد: بازرسیهای شبانه، پیگیری تأمین انرژی داروخانهها و شرکتهای دارویی، رسیدگی به خسارات شرکتهای پخش و خرید یکهزار و ۱۹۸ قلم دارویی از جمله اقدامات این حوزه بوده است.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: در ایام نوروز ۱۴۰۵ و همزمان با شرایط جنگ تحمیلی سوم ۴ هزار و ۶۸۶ مورد پاسخگویی از طریق سامانه ۱۹۰ و ۸۵۰ مورد پاسخگویی حضوری برای تأمین کمبود دارو انجام و ۶ دستورالعمل ویژه در خصوص نحوه ارائه خدمات دارویی در شرایط قطع سامانهها ابلاغ شد.
وی در ادامه به عملکرد واحد فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک اشاره کرد و گفت: در این بخش ۷۹۶ مورد بازرسی از داروخانهها، عطاریها و شرکتهای پخش، ۱۶۷ مورد مشاوره و پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی و ۷۲ مورد رصد فضای مجازی در این حوزه انجام شد.
میر معینی با تأکید بر مدیریت توزیع شیرخشک بیان کرد: ۲۵ مورد عدم تطابق الگوی مصرف شیرخشک به مراجع ذیربط اعلام و ۹۱ پرونده تخلف مورد بررسی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: با هدف جلوگیری از کمبود، دستورالعملهای لازم به داروخانهها ابلاغ شد که شامل ثبت دقیق اطلاعات در سامانه تیتک، عرضه محدود و کنترلشده و ممنوعیت فروش خارج از سهمیه بود.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به تداوم زنجیره تأمین افزود: مکاتبات لازم برای جلوگیری از تعطیلی انبارهای دارویی و الزام توزیع ۲۴ ساعته دارو و شیرخشک انجام و تدابیر لازم برای حفظ حداقل ذخایر در انبارها اتخاذ شد.
وی همچنین از تدوین و ارسال دستورالعملهای جایگزین در شرایط اضطرار، پیگیری افزایش سهمیه شیرخشک در سطح استان و هماهنگی با استانداری و شورای تأمین خبر داد.
میرمعینی در بخش دیگری از گزارش به عملکرد حوزه نظارت بر فرآوردههای غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی اشاره کرد و گفت: در این حوزه ۷۹۸ مورد بازرسی انجام و ۸۷ مورد عدم انطباق برچسب محصولات شناسایی و ۲۸ نمونهبرداری برای بررسی کیفیت محصولات به آزمایشگاه ارسال شد.
وی افزود: برگزاری ۴ جلسه کمیسیون فنی، بررسی ۲۱۶ پرونده، صدور ۳۲ گواهی بهداشت صادراتی، رسیدگی به ۲۲ شکایت و شناسایی ۱۶ تخلف از دیگر اقدامات این بخش بوده است و در همین راستا، ۱۳ قلم کالای فاسد و غیرمجاز معدوم و با واحدهای متخلف برخورد قانونی انجام شد.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز ۴۹ مورد مشاوره تخصصی، ۴۰ مورد رصد فضای مجازی و ۳۱ مورد بازرسی مشترک از داروخانهها، کلینیکها و انبارهای تجهیزات پزشکی انجام شده است.
وی در پایان تأکید کرد: مجموعه اقدامات انجامشده در ایام نوروز و شرایط جنگی، با هدف تداوم خدماترسانی، تأمین پایدار اقلام سلامتمحور و جلوگیری از هرگونه اختلال در نظام توزیع و دسترسی عادلانه مردم به دارو و فرآوردههای ضروری صورت گرفته است.
