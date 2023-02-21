آژیر هوایی، رنگ و لعاب سفر بایدن به اوکراین بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، کنستانتین کوساچِف، معاون سخنگوی شورای فدراسیون روسیه می‌گوید که چکیده سفر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به اوکراین این است که رژیم کی‌یف جز فرستادن مردم این کشور به «قتلگاه» چاره دیگری ندارد و این بخشی از کارزار انتخاباتی بایدن است.

کوساچِف درباره این موضوع گفت: مَخلص کلام این سفر این است؛ کی‌یف هیچ گزینه‌ای ندارد جز اینکه به عنوان بخشی از کارزار انتخاباتی بایدن، مردم اوکراین را «بی‌دلیل به قتلگاه» بفرستد. اروپا فلج شده و کاملاً ابتکار عمل را از دست داده و بایدن در نقش یک قهرمان به لهستان می‌رود تا نشان دهد مرکز اتحادیه اروپا کجاست؛ مرکزی که بیشتر باب میل واشنگتن است. همین، هیچ خبر دیگری نیست البته صرف نظر از این جمله بایدن «مردم اوکراین به ما کمک کردند که معنی دمکراسی را درک کنیم!»

وی افزود: نمایش «بایدن در کی‌یف» به‌رغم هشدار هوایی تزئینی در پایتخت اوکراین که برای کل ماجرا همچون رنگ و لعاب، ضروری بود، بدون حادثه و سورپرایز تمام شد.

کوساچِف یادآور شد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین هم برای آنکه ورود حامی اصلی خودش را به یک سخنرانی انگیزشی دیگر برای نیروهای مسلح اوکراین تبدیل کند، سر از پا نمی‌شناخت و به بایدن قول داد که نتیجه مذاکراتشان، روی شرایط میدان نبرد تاثیر چشمگیری خواهد گذاشت.

وی تاکید کرد: و این یعنی او علامتی که رئیس جمهور آمریکا با آن وارد کی‌یف شده بود را درست متوجه شده است؛ «خیلی زود، کمی دستاورد نشانم بده!»

به گفته سیاستمدار روس، «درخواست واشنگتن از اوکراین برای نمایش دستاورد جنگی» در حالی مطرح شده که کمتر از نیمی از آمریکایی‌ها (۴۸ درصد)، با ارسال سلاح از این کشور به اوکراین موافق بوده، ۲۹ درصد مخالفت کرده و ۲۲ درصد هنوز نظری درباره این موضوع ندارند.

کوساچِف می‌گوید: در آمریکا، سیاست خارجی از دیرباز تابع سیاست داخلی بوده و حضور بایدن در کی‌یف، آغازگر کارزار انتخاباتی او در حماسی‌ترین فضای ممکن بود تا به همه ثابت کند که او هنوز «مثل روزهای خوب گذشته می‌تواند این کار (حضور در انتخابات) را انجام دهد.»

دیپلمات روس اضافه کرد که اگر اوکراین با دستاوردهایش در میدان نبرد، هنوز قادر به حمایت از کارزار بایدن نباشد، آنگاه رئیس جمهور کنونی آمریکا همچنان گزینه‌های زیادی روی میز دارد که در مقایسه با بروکسل و برلین که در روابط با روسیه، تمام پل‌های پشت سر خود را خراب کرده‌اند، گزینه‌هایی هوشمندانه محسوب شده و انعطاف‌پذیری بایدن را به نمایش خواهد گذاشت.

بایدن دیروز (دوشنبه) در سفری غیرمنتظره وارد کی‌یف شد و با زلنسکی دیدار و از رژیم کی‌یف حمایت کرد.