بلینکن: آمریکا آماده مذاکره با روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، خبر تعلیق مشارکت روسیه در پیمان «استارت نو» با واکنش مقامات کشورهای غربی همراه شد.

«آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا امروز سه شنبه در واکنش به این خبر اعلام کرد که تعلیق مشارکت روسیه در معاهده تسلیحات استراتژیک استارت نو تصمیمی بسیار تاسف بار و غیرمسئولانه است.

وزیر خارجه آمریکا، بدون اشاره به مانع تراشی های چند باره این کشور در مسیر مذاکرات مربوط به پیمان «استارت نو» مدعی شد که آمریکا حاضر است هر زمانی با روسیه بر سر محدود کردن تسلیحات استراتژیک وارد گفتگو شود.

معاهده استارت نو که ادامه معاهدات کاهش تسلیحات راهبردی (استارت ۱ و استارت ۲) است در سال ۲۰۱۰ میان روسیه و آمریکا در شهر پراگ در جمهوری چک امضا شد. این معاهده تعداد کلاهک‌های هسته‌ای راهبردی روسیه و آمریکا را به حداکثر یک هزار و ۵۵۰ کلاهک و تعداد پرتابگرها و بمب‌افکن‌های سنگین اتمی را به ۸۰۰ عدد محدود می‌کند.

این قرارداد ۱۰ ساله ۵ فوریه ۲۰۱۱ لازم الاجرا و ۵ فوریه ۲۰۲۱ منقضی شد. پوتین ۲۹ ژانویه ۲۰۲۱ لایحه‌ای مبنی بر تمدید این قرارداد را به مدت ۵ سال دیگر امضا کرد. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا نیز لایحه‌ای مشابه را در ۵ فوریه ۲۰۲۱ به امضا رساند.