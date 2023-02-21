رژیم صهیونیستی رهبر جهاد اسلامی را به حبس طولانی مدت محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، مؤسسه شهدا، اسرا و مجروحان فلسطینی با عنوان «مهجه القدس» اعلام کرد که دادگاه نظامی رژیم صهیونیستی در عوفر، «بسام السعدی» از رهبران اسیر جنبش جهاد اسلامی را به ۲۲ ماه حبس محکوم کرد.

نظامیان رژیم صهیونیستی بسام السعدی را حدود هفت ماه پیش در جریان حمله به اردوگاه آوارگان جنین در کرانه باختری به اسارت گرفتند.

رژیم صهیونیستی اتهاماتی همچون عضویت در جنبش جهاد اسلامی و ارائه خدمات به این جنبش و تحریک به مبارزه و حمایت از آن را علیه السعدی مطرح کرده بود. پیش از این، ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که سرویس‌های امنیت داخلی این رژیم «شاباک» از بسام السعدی در شهر جنین بازجویی کرده‌اند.

گفتنی است، پیشتر نظامیان رژیم صهیونیستی در حمله به اردوگاه جنین، «یحیی السعدی» فرزند شیخ «بسام السعدی» از رهبران ارشد و اسیر جنبش جهاد اسلامی فلسطین را نیز به اسارت گرفتند.

شیخ بسام السعدی ماه هاست که توسط رژیم صهیونیستی در بازداشت به سر می‌برد و بی دادگاه رژیم اشغالگر بارها مدت بازداشت وی را تمدید کرده است.