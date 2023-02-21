تجمع همبستگی با اسرای فلسطینی در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، در هشتمین روز نافرمانی مدنی اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی، ده ها نفر از شهروندان فلسطینی در مقابل دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در کرانه باختری تجمع کردند.

شرکت کنندگان در این تجمع که به درخواست نهادهای فعال در زمینه اسرا برگزار شده بود، پرچم و تصاویر اسرای فلسطینی را در دست داشتند و از نهادهای بین الملللی خواستار آزادی فوری همه اسیران به ویژه اسرای بیمار شدند.

بر همین اساس، «عبدالله زغاری» مدیر باشگاه اسیر فلسطین گفت: به خاطر اقدامات سختگیرانه مسئولان رژیم صهیونیستی علیه اسرای فلسطینی، فضای زندان های این رژیم متشنج است.

وی نسبت به انفجار اوضاع در زندان های رژیم صهیونیستی هشدار داد و گفت: ممکن است شرایط زندان ها در همه زمینه ها تاثیر گذار باشد و روز جمعه آینده در همبستگی با همه اسرای فلسطینی روز خشم خواهد بود.

پیش از این نیز جنبش اسیر فلسطین با اعلام اینکه روز جمعه آینده در حمایت از اسرای فلسطینی باید روز خشم باشد، تاکید کرد که خطبه‌های نماز جمعه باید به مسئله اسرای فلسطینی و ساکنان قدس که تحت فشارهای شدید رژیم صهیونیستی قرار داشته و خانه های آنان به طور مداوم تخریب می‌شود و آزادی آنان سرکوب می‌شود، اختصاص یابد.

از زمان روی کار آمدن کابینه جدید رژیم صهیونیستی به نخست وزیری بنیامین نتانیاهو و انتصاب «ایتمار بن گویر» به عنوان وزیر امنیت داخلی، تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه اسرا شدت یافته است.