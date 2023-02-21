حماس: رژیم صهیونیستی مسئول جان اسرای فلسطینی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری شهاب، «عبداللطیف قانوع» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس»، رژیم صهیونیستی را مسئول سلامتی و جان اسرای فلسطینی دانست.

وی افزود: از فلسطینیان می خواهیم با اسیران اعلام همبستگی کرده و برای کمک به آزادی آنها که در راس اولویت های ملی ما قرار دارد، تلاش کنند.

سخنگوی حماس ادامه داد: پایداری و مقاومت مردان و زنان دربند زندان های رژیم صهیونیستی که با جنایت های اشغالگران مقابله می کنند را می ستاییم و با آنها اعلام همبستگی می کنیم و از شهروندان فلسطینی و همه گروه های مقاومت نیز می خواهیم که با آنها اعلام همبستگی کنند.

گفتنی است، در روزهای گذشته اسیران فلیسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی در اعتراض به شرایط غیر انسانی زندان ها دست به اقداماتی زدند.

روز یکشنبه اسیران زن فلسطینی در زندان «دامون» رژیم صهیونیستی بمدت دو ساعت بند ۳ زندان را بستند، این اقدام زنان زندانی بعنوان نخستین اعتراض به شرایط زندان ها صورت گرفته است.

چهارشنبه شب نیز حدود ۲ هزار و ۵۰۰ اسیر فلسطینی در چندین زندان صهیونیست ها دست به اقدامات اعتراضی زدند.

از زمان روی کارآمدن کابینه تندرو و فاشیست نتانیاهو و وزیران تندرویی چون بن گویر، شرایط اسیران فلسطینی در زندان‌ های رژیم صهیونیستی سخت تر شده است.