رئیس شاباک رژیم صهیونیستی زنگ خطر را به صدا درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، رسانه های رژیم صهیونیستی به نقل از منابع امنیتی و سیاسی مطلع اعلام کردند که رونین بار رئیس شاباک رژیم صهیونیستی در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهونیستی و یاریو لیوین وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی که چند روز قبل انجام شد است درباره تداوم اعتراضات در این رژیم به شدت هشدار داده است.

وی از آنها خواسته برای آرام سازی اوضاع در اراضی اشغالی تلاش کنند.

منابع عبری زبان اعلام کردند که رونین بار نسبت به رسیدن اوضاع در اراضی اشغالی به مرز انفجار و به خطر افتادن امنیت اسرائیل به شدت هشدار داده است.

رونین بار تصریح کرد که اعتراضات به اوج خود رسیده و اوضاع به نقطه انفجار نزدیک شده است.

این در حالی است که شماری از عناصر شاباک برای کنترل اعتراضات در اراضی اشغالی با نیروهای پلیس همکاری می‌کنند.مشارکت نیروهای شاباک در کنترل اعتراضات علیه دولت نتانیاهو در سایه ترس و نگرانی نهادهای امنیتی از نفوذ چپ‌گرایان افراطی در صف معترضین با هدف ضربه زدن به نهادهای دولتی صورت می‌گیرد.

به گفته یک منبع در پلیس رژیم صهیونیستی، شاباک طی ماه‌های اخیر دامنه عملیات‌های خود علیه چپ‌گرایان مخرب و اظهارات علیه مسئولان ارشد دولتی را گسترش داده است.

این در حالی است که کارشناسان و تحلیلگران هشدار رئیس شاباک را بی سابقه توصیف کردند، موضوعی که نشان می دهد که شرایط ناگوار رژیم صهیونیستی به شدت سران این رژیم را درتنگنا قرار داده است.

همزمان برخی منابع وابسته به پلیس اسرائیل درباره احتمال ترور سیاسی در این رژیم به دنبال دودستگی شدید میان حامیان نتانیاهو و مخالفانش هشدار دادند و اینکه پلیس این رژیم به طور شبانه روزی در راستای ممانعت از آن تلاش می کند.