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کد مطلب 5715365
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۳ اسفند ۱۴۰۱، ۲۰:۵۵

آمار وزیر ارتباطات درباره میزان استفاده مردم از پلتفرم‌های داخلی

آمار وزیر ارتباطات درباره میزان استفاده مردم از پلتفرم‌های داخلی

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: میزان استفاده از پلتفرم‌های داخلی در حال افزایش است.

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