دریافت 1 MB کد مطلب 5715365 https://mehrnews.com/xZBr7 ۳ اسفند ۱۴۰۱، ۲۰:۵۵ کد مطلب 5715365 فیلم دانش و فناوری فیلم دانش و فناوری ۳ اسفند ۱۴۰۱، ۲۰:۵۵ آمار وزیر ارتباطات درباره میزان استفاده مردم از پلتفرمهای داخلی عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: میزان استفاده از پلتفرمهای داخلی در حال افزایش است. کپی شد مطالب مرتبط جدیدترین جایگاه علمی ایران روی نمودار «نیچر»/ همکاری مشترک تحقیقاتی با ۱۰ کشور اقتصاد دانشبنیان با مالکیت فکری و دارایی های نامشهود توسعه می یابد ضرورت برقراری ارتباط نظام مند نخبگان با سیستم اداری استانی بهانه جدید توئیتر برای پولی کردن خدمات برچسبها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نرم افزار جدید شبکه پیام رسان داخلی پیام رسان بومی پیام رسان بله
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