به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، نخستین همایش «پیشران های اقتصادی؛ فرصتی برای توسعه ملی» با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برگزار شد

روح الله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری در جمع اندیشه‌ورزان، فعالان و سیاستگذاران اقتصادی حاضر در این همایش با اشاره به اهمیت شرکت‌های کوچک و نوآور در زنجیره‌های ارزش عنوان کرد: در حلقه‌های بالایی زنجیره ارزش عمدتا شرکت های بزرگ و متکی به دارایی های فیزیکی مشهود را شاهد هستیم، اما در حلقه‌های زیرین‌تر به شرکت های کوچک به لحاظ دارایی‌های فیزیکی و متکی به دارایی‌های نامشهود می‌رسیم. شرکت‌هایی که علیرغم برخورداری کم‌تر از دارایی‌ها و زیرساخت‌های فیزیکی، به واسطه دارایی‌های نامشهود و نوآوری، ارزش افزوده قابل توجهی خلق می‌کنند.

وی افزود: وقتی یک زنجیره ارزش شکل می گیرد حلقه های بالایی بر اساس سرمایه‌های ثابت ارزش‌گذاری می‌شوند؛ در مقابل هرچه به سمت پایین زنجیره حرکت می کنیم، دارایی های نامشهود ارزش پیدا می کنند و اتفاقا همین شرکت‌ها هستند که ارزش افزوده بالایی را به ارمغان می‌آورند.

دهقانی با اشاره به اهمیت دارایی‌های فکری و نامشهود در توسعه اقتصادی عنوان کرد: وقتی صد شرکت برتر دارایی های نامشهود را مطالعه می کردم متوجه شدم ۹۶ تا ۱۱۷ درصد از ارزش برخی از این شرکت‌ها، متعلق به دارایی های فکری و نامشهود است. بخش قابل توجهی از ارزش گذاری ارز در غرب، به همین دارایی های فکری تکیه زده است و بخش قابل توجهی از ارزش پولی و بانکی آمریکا را همین دارایی‌های فکری تعیین می کند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری، درخصوص نقش دارایی‌های فکری در پیشبرد اقتصاد دانش‌بنیان، تصریح کرد: باورم این است تا زمانی که در اقتصاد دانش بنیان ارزش و جایگاه مالکیت فکری مشخص و تعیین نشود اتفاقی نخواهد افتاد.خوشبختانه بخش قابل توجهی از مسوولان نخبگان و مسوولان جامعه به اهمیت و ارزش مالکیت فکری پی برده‌اند.

دهقانی با بیان مثالی، از اهمیت دارایی‌های فکری گفت و ادامه داد: یک شرکت خودروسازی با هکتارها زیرساخت و چندین میلیارد دلار دارایی، تلاش می‌کند با استفاده از صدها کیلوگرم مواد اولیه مختلف خودرویی را به قیمت چند ده‌هزار دلار در بازار به فروش برساند، این در حالی است که یک شرکت دارویی در مساحتی هزار متری، تنها چند گرم از یک دارو را به چند ده هزار دلار می فروشد. این مقایسه سود چند درصدی در مقابل چند صد درصدی اهمیت و جایگاه مالکیت فکری و اقتصاد دانش بنیان را نشان می دهد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهوری ابزار امیدواری کرد اقتصاد کشور در آینده نزدیک، به سوی حمایت و سرمایه‌گذاری روی ایده‌ها و شرکت هایی که از دارایی‌های نامشهود و مالکیت فکری ارزش های چندصد برابری ایجاد می کنند حرکت کند.