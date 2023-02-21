ضرورت برقراری ارتباط نظام مند نخبگان با سیستم اداری استانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان؛ گردهمایی نخبگان و سرآمدان اصفهانی مقیم تهران با حضور قائم مقام و معاونان بنیاد ملی نخبگان، استاندار اصفهان و جمعی از مدیران ارشد استان به میزبانی بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.

ناصر باقری مقدم قائم مقام بنیاد ملی نخبگان در این جلسه گفت: در دور جدید فعالیت ها بنیاد ملی نخبگان و به تبع آن بنیاد نخبگان استان ها تحولات مثبتی ایجاد شده است.

وی افزود: طرح هایی در بنیاد ملی نخبگان اجرا شده و بنیاد این آمادگی را دارد که با همکاری سایر نهادها و دستگاه ها به خصوص استانداری اصفهان، آنها را اجرایی کند. علاوه بر آن، بنیاد نخبگان استان اصفهان نیز طرح ها و ایده های بسیار خوبی را در دست اجرا دارد و با همکاری استانداری می توان اثرگذاری بالاتری در حوزه نخبگانی داشته باشد.

باقری مقدم با بیان اینکه صرف اطلاع از جمعیت نخبگانی کشور و پراکندگی آنان و همچنین حوزه اثرگذاریشان، نقش بسزایی در زمینه سازی برای اثرگذاری نخبگانی دارد، ادامه داد: تراکم نخبگانی در تهران بالاست و لازم است نخبگان، احساس مسئولیت بیشتری در قبال محل تولد و زادگاه خود ‌کنند که این امر تا حد زیادی با ایجاد ارتباط هدفمند میان ایشان و مسئولان استانی صورت خواهد گرفت.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه استان اصفهان مراکز و واحدهای تولیدی توسعه یافته‌ای دارد و به همین دلیل بخش قابل توجهی از نخبگان استان در بوم اقلیم خود مشغول فعالیت هستند، تصریح کرد: ضروری است ارتباط نظام‌مندی بین سیستم اداری استان ها و نخبگان استانی مقیم پایتخت برقرار شود که این امر را می‌توان در قالب تفاهم نامه های همکاری بر مبنای نیازهای بومی هر استان اجرایی و محقق کرد. در این بخش، بنیاد ملی نخبگان آمادگی دارد متناسب با نیازهای هر منطقه و همچنین ظرفیت های نخبگانی زمینه را برای تعامل و هم‌افزایی با استان ها فراهم کند.

حکمرانی نخبگان به صورت جدی در دستور کار بنیاد قرار دارد

در این نشست، سید محمد صادق موحد؛ معاون آینده سازان بنیاد ملی نخبگان نیز تاکید کرد: بنیاد ملی بنیاد ملی نخبگان دوره چهارم فعالیت ها و فرایندهای خود را در حالی آغاز کرده که نسبت به دوره قبلی توسعه دایره نخبگی و مطالبه‌گری بنیاد ملی نخبگان از دستگاه‌ها و نهادها و شرکت ها به منظور بکارگیری صاحبان استعدادهای برتر و نخبگان برای حکمرانی نخبگان و سرآمدی آنان به صورت جدی در دستورکار خود قرار داده است.

وی اضافه کرد: مجموعه بنیاد ملی نخبگان به این موضوع باور دارد که هر اندازه مجموعه حاکمیت درک دقیق‌تری از نخبگان داشته باشد، به همان اندازه مشکلات و مسائل راحت تر حل خواهند شد و بنیاد ملی نخبگان از سنوات گذشته تا به امروز در همین مسیر حرکت می کند.

موحد با بیان اینکه بنیاد ملی نخبگان چند راهبرد اصلی دارد، ادامه داد: یک راهبرد اینست که برنامه های شناسایی فعال و خوداظهارانه در فضای نخبگانی اجرا شود. راهبرد دیگر اینکه برنامه های توانمندسازی و هدایت استعدادهای برتر در بنیاد ملی نخبگان طراحی و با کمک دستگاه ها و نهادهای دیگر اجرا شود و راهبرد مهم دیگر اینکه جامعۀ نخبگانی، متناسب با تخصص خود و با توجه به مسائل اصلی کشور و نه صرفاً بر اساس منفعت شخصی، توانمند شوند.

معاون آینده سازان بنیاد ملی نخبگان اضافه کرد: بنیاد ملی نخبگان تلاش دارد زمینه برای توانمندسازی و هدایت افراد در حوزه تخصصی برای حل مسائل کشور فراهم شود تا فرد در فرایند اثرگذاری هم احساس مفید بودن کند و هم منفعت ملی کشور را محقق کند.

وی با بیان اینکه مسئله جذب نخبگان در دستگاههای اجرایی که مصوب هیئت دولت است، یک برنامه سخت و دشوار بود، یادآور شد: در این آیین نامه، از طرفی سهم مهمترین دستگاه ها به عنوان کنشگر کاملا مشخص و معین است و از طرف دیگر تلاش شده آیین نامه در یک فضای تعاملی و هم افزا اجرایی شود تا ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد.

موحد یادآور شد: اجرای طرح توسعه هسته های مسئله محور در فضای دانشجویی و دانش آموختگی و همچنین طرح توسعه رویدادهای رقابتی مسئله محور، به این منظور انجام می‌شود تا مستعد برتر در یک فضای کاملاً طبیعی، هم توانمندی‌های خود را افزایش دهد و هم بتواند استعدادهای بالقوه خود را در مسیر حل مسائل کشور عملیاتی کند و روش‌های خوش تعریفی برای حل مسائل کشور ارائه دهد. نکته مهم اینکه در پایان این رویدادها، صاحبان مسئله بدون اینکه آیین نامه خاصی وجود داشته باشد، به استفاده از دستاوردهای هسته های پژوهشی مسئله محور و یا به کارگیری اعضای هسته های برگزیده اقدام می کنند.

بنیاد ملی نخبگان آماده پذیرش پیشنهادات و نظرات نخبگان است

میثم شهبازی؛ معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان نیز اظهار داشت: برگزاری این نشست‌ها، نتایج بسیار خوب و مطلوبی در پی داشته است. این جلسات در واقع مثلثی بین نخبگان و مدیران استانی و مجموعه بنیاد ملی نخبگان با هدف حل مسائل خود نخبگان و جامعه نخبگانی و همچنین توسعه بومی و منطقه‌ای ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه مجموعه بنیاد ملی نخبگان آمادگی پذیرش پیشنهادات و نظرات نخبگان درباره فرایندها تسهیلات و طرح های خود را دارد، افزود: استان اصفهان در حوزه‌های مختلف علم، فناوری، فرهنگ و هنر و حتی حکمرانی و مدیریت، ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد که می توان با هم افزایی نخبگان این ظرفیت ها را فعال کرد و در راستای حل مسائل مورد استفاده قرار داد.

کمال توسعه هر کشوری در گرو مسائل فرهنگی است

محسن شاهرضایی؛ مدیرکل دفتر تکریم و الگوسازی سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان نیز گفت: اصفهان، خطه‌ای چند وجهی است که در همه حوزه ها از اقتصاد و محیط زیست گرفته تا فرهنگ و هنر و حکمرانی، ظرفیت های منحصر به فردی دارد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در فضای نخبگانی، بیش از دغدغه شخصی، دغدغه ملی وجود دارد، اضافه کرد: این امر بیانگر عزم جدی نخبگان برای توسعه و پیشرفت منطقه و کشور است.

شاهرضایی با بیان اینکه یکی از مهمترین دغدغه های نخبگان، مسائل فرهنگی است، یادآور شد: گرچه امروز کشور درگیر مسائل اقتصادی است و شاید مسائل اقتصادی گفتمان غالب در کشور است اما کمال توسعه هر کشوری در گرو مسائل فرهنگی است. با این دید، هر نخبه باید یک نشانه هویتی و فرهنگی کشور باشد.

تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای ارائه برنامه‌های اجرایی و سیاستی

حسین ربانی؛ رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان نیز با اشاره به اهم فعالیت های بنیاد ملی نخبگان و به تبع آن بنیادهای نخبگان استانی، شناسایی هدایت و توانمندسازی استعدادهای برتر و زمینه سازی برای اثرگذاری آن و در نهایت تکریم و الگوسازی از مفاخر و نخبگان را مهمترین رسالت بنیاد ملی نخبگان دانست و گفت: علاوه بر منفعت شخصی، کشور نیز باید قابلیت‌های نخبگان بهره‌مند شود.

وی افزود: مرکز حکمرانی عالمانه یکی از برنامه های بنیاد نخبگان استان برای تحقق این امر است که این مهم به پیشنهاد و با همکاری استانداری محقق شده است تا زمینه برای نظرخواهی از نخبگان و عملیاتی شدن پیشنهادات آنان فراهم شود. علاوه بر آن، کارگروه های تخصصی متعددی نیز ذیل بنیاد نخبگان استان تشکیل شده تا بتوان در قالب آن ها زمینه را برای تزریق ایده و تفکر نخبگانی به بخش‌های موردنیاز کشور فراهم کرد. هدف از ایجاد این کارگروه ها، ارائه برنامه سیاستی و یا برنامه برای اقدام است.

وی با اشاره به کارگاه های توان افزایی و مهارت آموزی برگزار شده در بنیاد نخبگان استان، به کارگیری ظرفیت های درون استانی و همچنین تعامل و همکاری دستگاه های اجرایی استان را امری ضروری برای برگزاری هرچه بهتر این کارگاه ها دانست.