دریافت 14 MB کد مطلب 5715575 https://mehrnews.com/xZBwq ۳ اسفند ۱۴۰۱، ۲۳:۱۰ کد مطلب 5715575 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۳ اسفند ۱۴۰۱، ۲۳:۱۰ تصاویر دوربین داخل خودرو نظامیان صهیونیست هنگام حمله به نابلس تصاویر دوربینهای داخل خودرو نظامیان صهیونیست هنگام حمله به نابلس را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط واکنش سرایا القدس به جنایت رژیم صهیونیستی در نابلس آماده باش نظامیان صهیونیست از ترس حملات موشکی مقاومت ملت های عربی و اسلامی به مسئولیت خود در قبال فلسطین عمل کنند ایران حمله نظامیان صهیونیست به نابلس در کرانه باختری را محکوم کرد حزب الله لبنان بر همبستگی با ملت فلسطین تاکید کرد تشییع باشکوه پیکر شهدای جنایت رژیم صهیونیستی در نابلس فلسطین نشست اضطراری شورای امنیت را خواستار شد کشورهای عربی یورش نظامیان صهیونیست به نابلس را محکوم کردند به صدا درآمدن آژیر خطر در سرزمین های اشغالی/شلیک راکت از نوار غزه برچسبها نابلس رژیم صهیونیستی ارتش رژیم صهیونیستی فلسطین مقاومت فلسطین
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