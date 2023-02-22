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کد مطلب 5715575
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۳ اسفند ۱۴۰۱، ۲۳:۱۰

تصاویر دوربین‌ داخل خودرو نظامیان صهیونیست هنگام حمله به نابلس

تصاویر دوربین‌ داخل خودرو نظامیان صهیونیست هنگام حمله به نابلس

تصاویر دوربین‌های داخل خودرو نظامیان صهیونیست هنگام حمله به نابلس را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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