کشورهای عربی یورش نظامیان صهیونیست به نابلس را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما، یورش روز چهارشنبه نظامیان صهیونیست به نابلس واقع در کرانه باختری که به شهادت ۱۱ فلسطینی و زخمی شدن ده‌ها نفر دیگر منجر گردید، با واکنش مخالف کشورهای عربی اسلامی مواجه شد.

بر اساس این گزارش، کشورهای اردن، مصر، عربستان، قطر، کویت، سلطنت عمان، امارات، ترکیه و الجزایر جنایت اشغالگران صهیونیست علیه فلسطینی‌ها در نابلس را محکوم کردند.

سخنگوی رسمی وزارت خارجه اردن ادامه حملات نظامیان صهیونیست را محکوم کرد و بر موضع اردن مبنی بر ضرورت توقف این حملات تاکید کرد.

وزارت امور خارجه مصر نگرانی شدید خود را نسبت به تشدید تنش‌ها در فلسطین اشغالی ابراز کرد.

عربستان هم مخالفت کامل خود را با اقدامات نظامیان اشغالگر در نقض خطرناک قوانین بین المللی اعلام نمود و از جامعه بین الملل خواست به مسئولیت‌های خود برای پایان دادن به اشغالگری و توقف تنش‌ها و تجاوزات اسرائیل عمل نمایند.

وزارت خارجه قطر هم با صدور بیانیه‌ای نسبت به انفجار اوضاع در فلسطین اشغالی به دلیل تنش آفرینی اسرائیل هشدار داد و از جامعه بین الملل خواست برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی اقدام عاجل نماید.

وزارت خارجه عمان با صدور بیانیه‌ای یورش نظامیان صهیونیست به نابلس را که به شهادت و مجروح شدن ده‌ها شهروند فلسطینی منجر گردید، نقض آشکار قوانین بین المللی برشمرد.

وزارت خارجه کویت نیز این جنایت ننگین را نقض خطرناک قوانین بین المللی و تداوم سلسله جنایات نظامیان اشغالگر علیه ملت فلسطین عنوان کرد.

وزارت امور خارجه امارات هم با صدور بیانیه‌ای، مقامات صهیونیست را به کاهش تنش‌ها و عدم اتخاذ اقداماتی که به وخامت تنش‌ها و بی ثباتی در منطقه منجر گردد، فرا خواند.

لازم به ذکر است که در جنایت ننگین روز چهارشنبه اشغالگران صهیونیست در شهر نابلس واقع در کرانه باختری، ۱۰ شهروند فلسطینی به شهادت رسیدند و بیش از صد نفر دیگر هم زخمی شدند.

در همین حال، وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین از درخواست برای نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل خبر داد.

ریاض المالکی از درخواست برای برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل به منظور محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها و تازه‌ترین آنها جنایت نابلس خبر داد.

المالکی شامگاه چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای همچنین افزود که تشکیلات خودگردان نشست اضطراری شورای اتحادیه عرب در سطح نمایندگان و نیز نشست سازمان همکاری اسلامی با هدف محکومیت فردی و دسته جمعی جنایات صهیونیست‌ها را خواستار شده است.