آماده باش نظامیان صهیونیست از ترس حملات موشکی مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما، ارتش رژیم صهیونیستی پس از حمله به نابلس به دلیل نگرانی از حمله موشکی از سوی نوار غزه، اقدام به استقرار سامانه گنبد آهنین کرد.

روزنامه صهیونیستی هاآرتص اعلام کردکه یکی از افسران رژیم صهیونیستی گفت: اسرائیل برای دریافت پاسخ به حمله امروزش در نابلس آماده می شود.چیزی که اوضاع را شعله ور می کند وجود دارد و اینجا انبار باروتی است که فقط برای شعله ور ساختن نیاز به کبریت دارد.

وی مدعی شد: ما آماده این وضعیت در قدس و جبهه داخلی نیز هستیم. تعداد جان باختگان فلسطینی در حمله به نابلس را نمی دانم اما آنها فعالانی مسلح بودند که عملیات های مسلحانه علیه نیروهای اسرائیلی انجام می دادند.