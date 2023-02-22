  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ اسفند ۱۴۰۱، ۱۹:۰۹

آماده باش نظامیان صهیونیست از ترس حملات موشکی مقاومت

آماده باش نظامیان صهیونیست از ترس حملات موشکی مقاومت

منابع وابسته به رژیم صهیونیستی از آماده باش نظامیان صهیونیست پس از یورش به نابلس خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما، ارتش رژیم صهیونیستی پس از حمله به نابلس به دلیل نگرانی از حمله موشکی از سوی نوار غزه، اقدام به استقرار سامانه گنبد آهنین کرد.

روزنامه صهیونیستی هاآرتص اعلام کردکه یکی از افسران رژیم صهیونیستی گفت: اسرائیل برای دریافت پاسخ به حمله امروزش در نابلس آماده می شود.چیزی که اوضاع را شعله ور می کند وجود دارد و اینجا انبار باروتی است که فقط برای شعله ور ساختن نیاز به کبریت دارد.

وی مدعی شد: ما آماده این وضعیت در قدس و جبهه داخلی نیز هستیم. تعداد جان باختگان فلسطینی در حمله به نابلس را نمی دانم اما آنها فعالانی مسلح بودند که عملیات های مسلحانه علیه نیروهای اسرائیلی انجام می دادند.

کد مطلب 5715832

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها