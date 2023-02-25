سید سعید موسوی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان خوزستان از ۵۲ مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی برخوردار است و با توجه به آغاز سفر راهیان نور و در پیش رو بودن سفرهای نوروزی، نظارت بر این مجتمعها در دستور کار اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قرار گرفته است.
وی، هدف از این نظارت را ارتقای سطح خدمات رسانی به کاربران جادهای در ایام نوروز عنوان کرد و افزود: در این بازدیدها که با حضور نمایندگان این اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای، میراث فرهنگی و گردشگری، اماکن، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، ستاد اقامه نماز و دانشگاه علوم پزشکی انجام میشود، وضعیت نمازخانه، رستوران، سرویسهای بهداشتی، فروشگاه، نظافت عمومی مجتمعهای خدماتی رفاهی بین راهی و رعایت دستورالعملهای بهداشتی بررسی میشود.
رئیس اداره فنی و نظارت بر طرحهای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان گفت: هم استانیها و مسافران نوروزی در صورت مشاهده تخلف در مجتمعهای خدماتی رفاهی بین راهی میتوانند مراتب را به شمارههای ۳۰۰۰۱۴۱ و ۳۰۰۰۷۰۷۰ پیامک کنند.
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