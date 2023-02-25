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۶ اسفند ۱۴۰۱، ۱۴:۱۰

در گفت‌وگو با مهر تأکید شد؛

نظارت بر مجتمع‌های خدماتی رفاهی خوزستان در آستانه سفرهای نوروزی

نظارت بر مجتمع‌های خدماتی رفاهی خوزستان در آستانه سفرهای نوروزی

اهواز- رئیس اداره فنی و نظارت بر طرح‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان از نظارت بر مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی استان در آستانه سفرهای نوروزی خبر داد.

سید سعید موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان خوزستان از ۵۲ مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی برخوردار است و با توجه به آغاز سفر راهیان نور و در پیش رو بودن سفرهای نوروزی، نظارت بر این مجتمع‌ها در دستور کار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قرار گرفته است.

وی، هدف از این نظارت را ارتقای سطح خدمات رسانی به کاربران جاده‌ای در ایام نوروز عنوان کرد و افزود: در این بازدیدها که با حضور نمایندگان این اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، میراث فرهنگی و گردشگری، اماکن، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ستاد اقامه نماز و دانشگاه علوم پزشکی انجام می‌شود، وضعیت نمازخانه، رستوران، سرویس‌های بهداشتی، فروشگاه، نظافت عمومی مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بررسی می‌شود.

رئیس اداره فنی و نظارت بر طرح‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: هم استانی‌ها و مسافران نوروزی در صورت مشاهده تخلف در مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی می‌توانند مراتب را به شماره‌های ۳۰۰۰۱۴۱ و ۳۰۰۰۷۰۷۰ پیامک کنند.

کد مطلب 5718410

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    نظرات

    • شهروند خوزستانی IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
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      پاسخ
      آقای رییس اگر راست میگی معضل تردد الکترونیک آزادراه اهواز به بندرامام حل کنید. ۶ ماه شد و مدیران ارشد خوزستان از بیت المال حقوق میگیرن ولی هنوز نتونستن این معضل حل کنند. خجالت بکشید واقعا خجالت بکشید که نتونستین یه مسئله ساده رو حل کنید. برید ترافیک پرداخت دستی عوارضی آزادراه ببینید خجالت بکشید

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