دریافت 15 MB
کد مطلب 5719051
  1. فیلم
  2. اقتصاد
۷ اسفند ۱۴۰۱، ۰:۳۶

وضعیت عجیب بازار سیاه ارز و سودجویی های دلالان

وضعیت عجیب بازار سیاه ارز و سودجویی های دلالان

تصاویری از جولان سودجویان بازار ارز در تهران را مشاهده می‌کنید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • US ۰۵:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
      8 0
      پاسخ
      تا اين دلالان و صرافى ها را دولت جمع نكند وضع أرز درست نخواهد شد. من واقعا در حيرتك كه دولت و بان مركزى به نابسامانى ارز عامدا كمك ميكند. خيلى ساده ميشود وضع أرز را سرو سامان داد.پيشنهاد ميكنم دولت صرافى ها را جمع كند . اصلا يك شخص معمولى باه دلار چه نيازى دارد؟ مكر اينكه بخواهد به خارج از كشور م
    • IR ۰۶:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
      8 44
      پاسخ
      متاسفانه دلال اصلى أرز خود دولت وجريانها منتسب به حكومت هستند
    • US ۰۷:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
      1 23
      پاسخ
      وقتی یک دولت با مردم کشور برای خودش کاسبی و کسب در آمد می کند ، حاصلش می شود الگو رفتاری برای دیگران ! عملکرد دولت در تامین کسری بودجه و نقدینگی و بازار سازی ...
    • IR ۰۸:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
      1 8
      پاسخ
      بازار سیاه!!! اگه شما خبرگزاری ها و بولتن نویسان طرفدار دولت بازارها رو سیاه فرض کنید وگرنه بازار عادی هست که دلار میشه 57 تومن و چند روز دیگه هم فرزین قبول میکنه دلار همین قیمته فقط ی چیزی مهر خودت هم میدونی رئیسی این کاره نیست مردم رو با تیترهای الکی زجر نده دولت رییسی دولت نا کارآمد
    • رستم IR ۰۸:۱۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
      2 0
      پاسخ
      واویلا بر ما. اگه کشور خارجی نمیرن پس دلار را میخوان چکار. خب کلا بقیه اختیارات دولت را هم به همین دلالها بدهید شما بریید بخوابید تا خوابتون پخته بشه

    فیلم‌های پربازدید