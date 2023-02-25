دریافت 15 MB کد مطلب 5719051 https://mehrnews.com/xZCXm ۷ اسفند ۱۴۰۱، ۰:۳۶ کد مطلب 5719051 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۷ اسفند ۱۴۰۱، ۰:۳۶ وضعیت عجیب بازار سیاه ارز و سودجویی های دلالان تصاویری از جولان سودجویان بازار ارز در تهران را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط سامانه رهیاب برای حذف دلالان درزنجیره تولید تا مصرف طراحی شده است نقش بخش خصوصی در کنترل قیمت ها، دلالی و رشد اقتصادی از وضعیت قرمز قیمت برخی اقلام تا برنامه های تجاری آینده ضرورت حذف دلالان از بازار گوشت اختلاف قیمت کالا بین کارخانه تا بازار دلالها را منتفع میکند برچسبها بازار ارز بازار ارز ایران قیمت دلار دلار ارز
نظر شما