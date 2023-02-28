اتخاذ تمهیدات لازم برای استقبال از مسافران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی کاوسی صبح سه شنبه در حاشیه جلسه کمیته امداد و نجات ستاد خدمات سفرهای نوروزی خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران بیان کرد: هم افزایی سازمان‌های امداد رسان و برنامه‌ریزی هر چه بهتر در خدمت رسانی به مردم طی ایام تعطیلات نوروز و مسافرت‌های نوروزی از جمله اهداف برگزاری این جلسه بود.

وی با اشاره به وضعیت محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی، اظهار کرد: با توجه به وجود جاده‌های کویری، طولانی بودن و دوطرفه بودن بسیاری از مسیرهای مواصلاتی استان، نیاز است سازمان‌های امدادی آمادگی ویژه‌ای طی ایام نوروزی داشته باشند.

کاوسی استفاده از توان آتش‌نشانی های روستاهایی که در مسیر جاده‌ها وجود دارند، را از جمله مباحث مطرح شده در کارگروه دانست و گفت: مصوب شده این آتش‌نشانی ها طی ایام نوروز در کنار جاده مستقر شوند تا در روند امدادرسانی‌ها تسریع شود.

وی با بیان اینکه همچنین مقرر شده از سوی اداره کل حمل و نقل و راهداری استان، خودروهایی در سطح استان برای رسیدگی به حوادث احتمالی در سطح جاده‌ها مستقر شود، افزود: پیش بینی موکب‌های خدمت رسان در مسیرهای اصلی استان و استقرار یک دستگاه جرثقیل در پلیس راه بیرجند از دیگر مصوبه‌های کارگروه بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به نقش آموزش‌های همگانی و اهمیت فرهنگ سازی، مقرر شده علاوه بر ارائه آموزش‌هایی از طریق رسانه‌ها، پیامک‌هایی تحت عنوان آموزش همگانی به شهروندان ارسال شود.

وی از حضور خودروهای امدادی طی ایام نوروز در مسیر جاده‌ها خبر داد و گفت: این امر نه تنها بر آرامش فضای جامعه و اذهان مردمی می‌افزاید بلکه در ارتقای سطح امدادرسانی‌ها در حوادث احتمالی هم نقش بسزایی ایفا می‌کند.

کاوسی بیان کرد: خراسان جنوبی مسیر حرکت تانکرهای سوخت از جنوب و جنوب شرق به مرکز کشور بوده و احتمال واژگونی خودروهای سوخت رسان وجود دارد، بنابراین نسبت به برقراری کشیک تخلیه و حمل سوخت در زمان حوادث تمهیداتی اندیشیده شده است.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شده پمپ بنزین‌های سطح استان با مدیریت متولیان مربوطه، پیش بینی سوخت ذخیره امدادی را تعبیه کنند تا در مواقع امدادرسانی به حوادث در طول شب، با مشکل تأمین سوخت مواجه نشوند.

گفتنی است؛ کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با حضور نمایندگانی از مدیریت بحران، آتش‌نشانی، پلیس راه، اداره کل راهداری و حمل و نقل استان، هواشناسی و دیگر ادارات دخیل در مدیریت بحران برگزار شد.