به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی در جمع فعالان صنفی در اتاق اصناف تهران با اشاره به وضعیت بازار تهران اظهار کرد: سال گذشته در بازار تهران آتش سوزی شد و با چه مصیبتی آن را مهار کردیم که اگر مهار نمی‌شد، فاجعه رخ می‌داد.

شهردار تهران ادامه داد: اطراف امین حضور همه خانه‌ها در حال خالی شدن هستند و به انبار تبدیل می‌شوند. مدیریت شهری باید این موضوع را مدیریت کنند.

وی گفت: سال ۹۱ در تهران ۳۱ هزار پروانه صادر شده و ۴۰ هزار متر مربع ساخت و ساز شد اما در سال گذشته تنها ۵ هزار پروانه صادر شد و حداکثر ۷ هزار متر مربع ساخته شد.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: همین امروز ۴ کشته به دلیل احتراق کارگاه ساخت مواد منفجره در منزل داشتیم.

زاکانی اظهار کرد: در مدیریت شهر باید اصناف مدیریت فعال داشته باشند تا به بهترین نحو تهران را بسازیم.

وی تأکید کرد: تهران غیر از هویت پایتخت بودن هیچ هویت دیگری ندارد در حالی می‌تواند از نظر معماری، علمی و … هم همین داشته باشد. تهران طلاست ولی باید آن را استخراج کرد.

زاکانی افزود: سال گذشته ۵۵۰ هزار تن آسفالت ریزی کردیم. امسال به ۷۷۰ هزار تن رسیده و سال آینده به یک و نیم میلیون تن می‌رسد که به دلیل خرید و احداث ۲ کارخانه جدید آسفالت است.