  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۴ اسفند ۱۴۰۱، ۲۱:۰۴

زاکانی:

خانه‌های اطراف امین حضور در حال تبدیل به انباری هستند

خانه‌های اطراف امین حضور در حال تبدیل به انباری هستند

شهردار تهران گفت: خانه های اطراف منطقه امین حضور در حال خالی شدن و تبدیل به انباری هستند که باید این موضوع مدیریت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی در جمع فعالان صنفی در اتاق اصناف تهران با اشاره به وضعیت بازار تهران اظهار کرد: سال گذشته در بازار تهران آتش سوزی شد و با چه مصیبتی آن را مهار کردیم که اگر مهار نمی‌شد، فاجعه رخ می‌داد.

شهردار تهران ادامه داد: اطراف امین حضور همه خانه‌ها در حال خالی شدن هستند و به انبار تبدیل می‌شوند. مدیریت شهری باید این موضوع را مدیریت کنند.

وی گفت: سال ۹۱ در تهران ۳۱ هزار پروانه صادر شده و ۴۰ هزار متر مربع ساخت و ساز شد اما در سال گذشته تنها ۵ هزار پروانه صادر شد و حداکثر ۷ هزار متر مربع ساخته شد.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: همین امروز ۴ کشته به دلیل احتراق کارگاه ساخت مواد منفجره در منزل داشتیم.

زاکانی اظهار کرد: در مدیریت شهر باید اصناف مدیریت فعال داشته باشند تا به بهترین نحو تهران را بسازیم.

وی تأکید کرد: تهران غیر از هویت پایتخت بودن هیچ هویت دیگری ندارد در حالی می‌تواند از نظر معماری، علمی و … هم همین داشته باشد. تهران طلاست ولی باید آن را استخراج کرد.

زاکانی افزود: سال گذشته ۵۵۰ هزار تن آسفالت ریزی کردیم. امسال به ۷۷۰ هزار تن رسیده و سال آینده به یک و نیم میلیون تن می‌رسد که به دلیل خرید و احداث ۲ کارخانه جدید آسفالت است.

کد مطلب 5725995
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمدحسین IR ۰۰:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
      0 0
      پاسخ
      کاش طرح انتقال پاییتخت رو مطالبه کنید.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه