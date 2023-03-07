به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۱۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، چند بند از تبصره ۱۴ این لایحه را تصویب کردند.
ج- منابع ارزی این تبصره بلافاصله توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ میانگین نرخ ارز صادراتی تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز میشود.
د- صددرصد (۱۰۰%) منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات پالایشگاههای نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز گردد. در صورت کاهش تولید فرآوردههای اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذیربط با دریافت و فروش فرآوردههای ویژه از پالایشگاههای مربوط، مقادیر کسری را جبران مینماید.
ه- معادل حقالعمل جایگاههای عرضه فراوردههای نفتی، سی. ان. جی سهمیه اعتباری بنزین در منابع و مصارف این تبصره محاسبه نشده و مبالغ مذکور حسب مورد از محل فروش سوخت برداشت میشود.
و- هزینههای انتقال، ذخیره سازی و پخش فرآوردههای نفتی و حمل و نقل جادهای فرآوردههای نفتی (نفتکشها) از سرجمع فروش قبل از واریز به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها قابل پرداخت است.
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