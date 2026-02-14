به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت‌الله مهدیخانی روز شنبه در حاشیه بازدید دوره‌ای از رودخانه‌های ابهررود، خرم‌رود و چند مسیر فرعی در استان قزوین اظهار کرد: تجربه سیلاب‌های گذشته نشان داده است اقدامات پیشگیرانه مهم‌ترین راهکار برای جلوگیری از خسارات جانی و مالی ناشی از سیل است.

وی افزود: اجرای عملیات لایروبی، بازسازی مسیرها و کانال‌ها و ایجاد مسیرهای انحرافی در زمان مناسب، نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های ناشی از بارش‌های شدید داشته و مانع بروز خسارات گسترده در استان شده است.

سرپرست اداره‌کل مدیریت بحران استانداری قزوین با تأکید بر ضرورت استمرار این اقدامات بیان کرد: طرح‌های پیشگیرانه باید به‌صورت منظم، دوره‌ای و اصولی در سراسر استان اجرا شود و هیچ دستگاهی حق سهل‌انگاری در این زمینه را ندارد.

مهدیخانی تصریح کرد: غفلت و کوتاهی دستگاه‌های متولی در ساماندهی رودخانه‌ها به هیچ‌وجه پذیرفته نیست و برابر مواد ۲۱ و ۲۳ قانون مدیریت بحران کشور با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت فعلی رودخانه‌های استان گفت: هرچند لایروبی‌های انجام‌شده قابل قبول بوده، اما انسداد برخی مسیرهای رودخانه‌ای به دلیل ساخت‌وسازهای غیرمجاز از جمله احداث جاده، دیوار یا ساختمان در حریم رودخانه‌ها، تهدیدی جدی در زمان بارندگی‌های شدید و وقوع سیلاب به شمار می‌رود.

سرپرست اداره‌کل مدیریت بحران استانداری قزوین در پایان خاطرنشان کرد: شرکت آب منطقه‌ای استان متولی اصلی لایروبی و پاکسازی مسیر رودخانه‌ها در خارج از محدوده شهری است و در داخل شهرها نیز این مسئولیت بر عهده شهرداری‌هاست و لازم است هر دو دستگاه با قاطعیت، بازگشایی مسیر رودخانه‌ها و رفع موانع احتمالی را در دستور کار قرار دهند تا از بروز خطرات در فصل بارش پیشگیری شود.