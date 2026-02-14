به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در نشست مشترک با اصناف و بازاریان که به منظور شنیدن بی‌واسطه دغدغه‌ها و مطالبات این قشر و رفع موانع پیش روی کسب‌وکارها برگزار شد با قدردانی از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن ماه اظهار کرد: مردم ایران به رغم مشکلات و دغدغه‌های موجود با درک، هوشیاری و آگاهی بالا و با شناخت کامل توطئه‌های دشمنان را خنثی کردند.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی به صراحت از شبکه‌های مجازی و رسانه‌ به عنوان بزرگترین سلاح خود نام برده است گفت: دشمنان اسلام از هر ابزاری برای دستیابی به اهداف شوم خود و سیطره بر دنیا استفاده می‌کنند.

استاندار یزد در ادامه با اشاره به تاکیدات خداوند در قرآن بر لزوم پرهیز از رباخواری تصریح کرد: بر اساس آیات نورانی قرآن کریم خداوند اثر ربا را در نهایت نابود می‌کند و صدقه و بخشندگی را فزونی می‌بخشد.

بابایی با اشاره به حضور نماینده اصناف در تمامی جلسات اقتصادی استان گفت: معاونت اقتصادی استانداری نسبت به تشکیل کارگروه ویژه اصناف در راستای بررسی مشکلات و دغدغه‌های این حوزه اقدام کند.

وی با تاکید بر ضرورت رفع مشکلات صنف‌های مختلف به ویژه نانوایان گفت: علاوه بر حمایت از نانوایان به واسطه تعدیل نرخ‌ها دولت چهاردهم با جدیت به دنبال رفع مشکلات این حوزه خواهد بود.

بابایی با بیان اینکه مباحث مالیاتی و تامین اجتماعی اصناف در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بررسی خواهد شد، افزود: مسائل مربوط به زمین نیز با برگزاری جلسات ویژه پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به همراهی همیشگی بازاریان با مردم و نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد: بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب، بازاریان همواره و در مقاطع مختلف به ویژه در دوران انقلاب اسلامی در کنار مردم بوده‌اند.

استاندار یزد در پایان به اهمیت جایگاه اصناف در حکمرانی اشاره و خاطرنشان کرد: بر این اساس از ابتدای استقرار دولت چهاردهم رئیس اصناف استان به عنوان مشاور استاندار معرفی شد.