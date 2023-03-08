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کد مطلب 5728310
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۱۷ اسفند ۱۴۰۱، ۱۰:۴۶

حضور پرشور دهه نودی‌ها در جشن نیمه شعبان مصلی تهران

حضور پرشور دهه نودی‌ها در جشن نیمه شعبان مصلی تهران

حضور پرشور دهه هشتادی ها و دهه نودی‌ها در مصلی امام خمینی تهران برای جشن نیمه شعبان را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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