دریافت 18 MB کد مطلب 5728310 https://mehrnews.com/xZHPj ۱۷ اسفند ۱۴۰۱، ۱۰:۴۶ کد مطلب 5728310 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۱۷ اسفند ۱۴۰۱، ۱۰:۴۶ حضور پرشور دهه نودیها در جشن نیمه شعبان مصلی تهران حضور پرشور دهه هشتادی ها و دهه نودیها در مصلی امام خمینی تهران برای جشن نیمه شعبان را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط جشن میلاد حضرت ولی عصر (عج) و نورافشانی در ملک شهر اصفهان جشن خیابانی نیمه شعبان در اهواز نورافشانی و احیای نیمه شعبان در گناوه برچسبها سرود نیمه شعبان نیمه شعبان 1401 به عشق مهدی مصلی تهران مصلی امام زمان،حضرت مهدی(عج)
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