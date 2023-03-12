نمایشگاه قرآن و عترت باید جنبه تبیینی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جان نثاری بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با توجه به اهمیت برگزاری نمایشگاه قرآن و عترت اظهار داشت: اگر چه از لحاظ کمیت، شرکت همه بخشهای دولتی و مردمی در نمایشگاه مهم است اما کیفیت محتوایی نمایشگاه از اولویت بالایی برخوردار است.
وی افزود: باید تلاش کنیم به غیر از برگزاری نمایشگاه قرآن و عترت که یک حرکت عظیم فرهنگی است جایگاه قرآن در استان تعریف مشخصتری داشته باشد و نقش قرآن برجستهتر و پررنگتر شود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان در خصوص اجرای نمایشگاه افزود: نمایشگاه نباید رنگ و بوی انتفاعی به خود بگیرد و باید جنبه تبیینی داشته باشد اما ارائه نرم افزارهای قرآنی و یا کتب مذهبی و قرآنی مناسب برای استفاده مردم مفید است.
وی با اشاره به کمیته اطلاع رسانی گفت: از کلیه ظرفیتهای اطلاع رسانی استان برای نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان استفاده و این اطلاع رسانی از بعد از نیمه شعبان به صورت گسترده انجام شود.
جان نثاری به تأثیر استفاده از ظرفیتهای مردمی اشاره کرد و افزود: از ظرفیتهای مردمی به ویژه در محافل قرآنی بیش از پیش استفاده شود و حتی میتوان از ایدههای خلاقانه مردم در نمایشگاه استفاده کرد.
وی با اشاره به دومین جلسه ستاد برگزاری هجدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان سه شنبه ۱۶ اسفندماه در دفتر معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان در حضور مدیران دستگاههای دولتی و تشکلهای مردمی برگزار شد، تصریح کرد: تدابیری برای همراهی و همکاری بهتر سازمانها و بخشهای مرتبط اندیشه شده است.
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