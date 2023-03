به گزارش خبرگزاری مهر، دقایقی پیش مراسم فرش قرمز اسکار ۲۰۲۳ که امسال به رنگ بژ است، با حضور چهره‌های مختلف سینمایی آغاز شد.

بعد از برگزاری این مراسم، بخش اصلی معرفی برگزیدگان این دوره از جوایز اسکار معرفی می‌شوند.

بهترین فیلم

نامزدها: «در جبهه غرب خبری نیست»، «آواتار: راه آب»، «اشباح اینیشرین»، «الویس»، «همه چیز همه جا یک‌باره»، «فابلمن‌ها»، «تار»، «تاپ گان: ماوریک»، «مثلث غم»، «زنان حرف می‌نند»

بهترین کارگردانی

نامزدها: دنیل کوان و دنیل شاینرت برای «همه‌چیز همه‌جا یک‌باره»، تاد فیلد برای «تار»، مارتین مک دونا برای «اشباح اینیشرین»، روبن اوستلوند برای «مثلث غم»، استیون اسپیلبرگ برای «فابلمن‌ها»

بهترین بازیگر مرد

نامزدها: آستین باتلر برای «الویس»، کالین فارل برای «اشباح اینیشرین»، برندان فریزر برای «نهنگ»، پل مسکال برای «افترسان»، بیل نای برای «زندگی»

بهترین بازیگر زن

نامزدها: میشل یئو برای «همه‌چیز همه جا یک‌باره»، کیت بلانشت برای «تار»، آنا د آرماس برای «بلوند»، آندریا رایزبورو برای «به لزلی»، میشل ویلیامز برای «فابلمن‌ها»

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل

نامزدها: که هوی کوآن برای «همه‌چیز همه جا یک‌باره»، برندن گلیسون برای «اشباح اینیشرین»، برایان تایری هنری برای «گذرگاه»، جاد هیرش برای «فابلمن‌ها»، بری کیوگان برای «اشباح اینیشرین»

بهترین بازیگر زن نقش مکمل

نامزدها: آنجلا باست برای «پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه»، هونگ چاو برای «نهنگ»، کری کاندون برای «اشباح اینیشرین»، جیمی لی کرتیس برای «همه‌چیز همه‌جا یکباره»، استفانی هسو برای «همه چیز همه جا یک‌باره»

بهترین فیلمنامه اوریجینال

نامزدها: «اشباح اینیشرین»، «همه چیز همه جا یک‌باره»، «فابلمن‌ها»، «تار»، «مثلث غم»

بهترین فیلمنامه اقتباسی

نامزدها: «در جبهه غرب خبری نیست»، «گلس آنیون: راز چاقوکشی»، «زندگی»، «تاپ گان: ماوریک»، «زنان حرف می‌زنند»

بهترین انیمیشن بلند

نامزدها: «پینوکیو گی‌یرمو دل تورو»، «مارسل صدف کفش به پا»، «گربه چکمه‌پوش: آخرین آرزو»، «جانور دریا»، «سرخ شدن»

بهترین مستند بلند

نامزدها: «هر آنچه نفس می‌کشد»، «همه زیبایی و خونریزی»، «آتش عشق»، «خانه‌ای ساخته شده از ترکش‌ها»، «ناوالنی»

بهترین فیلم بین‌المللی

نامزدها: «در جبهه غرب خبری نیست» از آلمان، «آرژانتین ۱۶۸۵» از آرژانتین، «نزدیک» از بلژیک، «EO » از لهستان ، «دختر آرام» از ایرلند

بهترین فیلمبرداری

نامزدها: «در جبهه غرب خبری نیست»، «باردو»، «الویس»، «امپراتوری نور»، «تار»

بهترین چهره‌پردازی

نامزدها: «در جبهه غرب خبری نیست»، «بتمن»، «پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه»، «الویس»، «نهنگ»

بهترین تدوین

نامزدها: «اشباح اینیشرین»، «الویس»، «همه چیز همه جا یک‌باره»، «تار»، «تاپ گان: ماوریک»

بهترین طراحی لباس

نامزدها: «بابل»، «پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه»، «الویس»، «همه چیز همه‌جا یک‌باره»، «خانم هریس می‌رود پاریس»

بهترین طراحی تولید

نامزدها: «در جبهه غرب خبری نیست»، «آواتار: راه آب»، «بابل»، «الویس»، «فابلمن‌ها»

بهترین صدا

نامزدها: «در جبهه غرب خبری نیست»، «آواتار: راه آب»، «بتمن»، «الویس»، «تاپ گان: ماوریک»

بهترین مستند کوتاه

نامزدها: «نجواگران فیل»، «هیل اوت»، «چطور یک سال را اندازه گیری می‌کنید؟»، «تاثیر مارتا میچل»، «غریبه‌ای در دروازه»

بهترین فیلم کوتاه

نامزدها: «وداع ایرلندی»، «ایوالو»، «دانش‌آموزان»، «سوار شب»، «چمدان قرمز»

بهترین انیمیشن کوتاه

نامزدها: «پسر، موش کور، روباه و اسب»، «ملوان پرنده»، «تاجران یخ»، «سال دیکس من»، «شترمرغی به من گفت دنیا جعلی است و من فکر می‌کنم باورش کردم»

بهترین ترانه اورجینال

نامزدها: Applause از فیلم «مثل یک زن بگو»، Hold My Hand از فیلم«تاپ گان: ماوریک»، ترانه Lift Me Up از فیلم‌«پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه»، ترانه Naatu Naatu از فیلم« RRR»»، ترانه This Is A Life از «همه چیز همه‌جا یک‌باره»

بهترین موسیقی متن

نامزدها: «در جبهه غرب خبری نیست»، «بابل»، «اشباح اینیشرین»، «همه چیز همه‌جا یک‌باره»، «فابلمن‌ها»

بهترین جلوه‌های ویژه بصری

نامزدها: «در جبهه غرب خبری نیست»، «آواتار: راه آب»، «بتمن»، «پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه»، «تاپ گان: ماوریک»