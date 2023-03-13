ریاض به هیأت صهیونیست برای ورود به عربستان ویزا نداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شبکه اسرائیلی «کان» روز یکشنبه گزارش داد که عربستان سعودی با اعطای روادید به یک هیأت صهیونیست که قرار بود در یک نشست بین المللی در خصوص گردشگری شرکت کند مخالفت کرد.

بر اساس این گزارش، شهر العلا واقع در شمال غربی عربستان میزبان این نشست بین المللی است.

شبکه اسرائیلی کان هم چنین گزارش داد: در سایه نزدیکی نگران کننده میان عربستان و ایران، ریاض یک پیام ناامید کننده خطاب به تل آویو ارسال کرد؛ این در حالیست که تل آویو به شدت به دنبال تقویت روابط دو جانبه است.

در این گزارش آمده است که مقامات سعودی برای هیأت صهیونیست که در میان اعضای آن نمایندگان وزارت گردشگری رژیم صهیونیستی نیز حضور داشتند روادید صادر نکردند.

این شبکه ادامه داد: سعودی‌ها در مسیر مشارکت هیأت اسرائیلی در این نشست سنگ اندازی کرده و با ایده نصب پرچم اسرائیل در جریان نشست مذکور مخالفت کردند.

شبکه کان گزارش داد: در حالیکه سعودی‌ها از عادی سازی روابط حرف می‌زنند حتی آماده اجرای اقدام به این کوچکی نیز نیستند.

پیش از این نیز رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده بودند که توافق امضا شده میان ایران و عربستان به مثابه ضربه مهلکی بر تلاش‌های تل آویو برای عادی سازی روابط با ریاض به شمار می‌رود.