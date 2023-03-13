جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا در گفت‌وگویی تلویزیونی در واکنش به اعلام توافق ایران و عربستان و تحرکات اخیر چین در عرصه بین‌المللی گفت آمریکا «ساکت نشسته»، اما چین روابطش با روسیه را گسترش داده و میان ایران و عربستان سعودی میانجی‌گری می‌کند.

وی دراین‌باره گفت: ما ساکت نشسته‌ایم، اما چین، روسیه، ایران، و کره شمالی و چند کشور دیگر دارند روابط‌شان را تقویت و ما را در عرصه‌های مختلف تهدید می‌کنند.

وی در واکنش به توافق ایران و عربستان افزود: این (توافق تهران-ریاض) نشان می‌دهد سعودی‌ها و دیگران تلاش می‌کنند روابطشان با چین و روسیه تقویت کنند، زیرا تصور نمی‌کنند که ایالات متحده قاطعیت و استحکام لازم برای دفاع از آنها در برابر ایران و اهدافش داشته باشند.

این مقام پیشین آمریکا در دولت‌های ترامپ و جورج دبلیو بوش در ادامه با اشاره به تحرکات چین در عرصه بین‌المللی گفت: چین یک راهبرد دارد و در حال پیگیری آن است، اما ما هر روز بیشتر به‌دور خودمان می‌چرخیم.

به گفته بولتون «چین یکی از بزرگترین برندگان جنگ اوکراین، چین است. اگر روسیه در جنگ اوکراین پیروز شود، این پیروزیِ متحد چین خواهد بود و موقعیت چین را نیز تقویت می‌کند. چین حتی در صورت شکست روسیه نیز پیروز است، زیرا مسکو را بیشتر به پکن وابسته می‌کند.»

وی با بیان اینکه «جلوی چشما روسیه دارد به کنترل چین درمیاد» گفت: این اصلاً برای ما خوب نیست، دوست دارم راه‌هایی را پیدا کنم که بتوان روسیه را از چین دور کرد.