تولید داروهای جدید دیابت در سال آینده توسط هلال احمر

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عسگری مدیر عامل سازمان تدارکات پزشکی در نشست خبری اظهارداشت: در زمینه کشت گیاهان دارویی قرادادهایی با برخی استان‌ها منعقد شد و به این موضوع گسترده پرداخته شده و در زمینه اشتغال آفرینی نیز حائز اهمیت است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ دمنوش و عصاره‌ها را فراگیرتر در مراکز عرضه خواهیم داشت.

مدیر عامل سازمان تدارکات پزشکی ادامه داد: ۵ شعبه جدید در استان‌های گلستان، یزد، قم، بوشهر و ارومیه به مجموعه تدارکات پزشکی افزوده خواهد شد.

عسگری با اشاره تأمین و واردات واکسن سرخجه گفت: همچنین سازمان تدارکات پزشکی در جهت واردات واکسن مننژیت با توجه به احتمال از سرگیری سفرهای حج وو اعزام کاروان به عربستان گام‌های برداشته است.

وی گفت: در حوزه تأمین صافی دیالیز، آنژیوکت، سرم و داروهای بیهوشی اقدامات زیادی صورت گرفته و در سال آینده تولید داروهای جدید در زمینه دیابت خواهیم داشت.

مدیر عامل سازمان تدارکات پزشکی گفت: در سال جاری تولید آنتی بیوتیک افزایش ۵ برابری داشته و کارخانه‌های مربوطه ۳ شیفته مشغول فعالیت بوده‌اند. همچنین در سال جاری بیش از ۵ میلیون کپسول و ۱۵ میلیون مایعات دارویی مانند انواع شربت توسط هلال احمر تولید شده است.

عسگری از افزایش مراجعات به داروخانه‌های هلال احمر خبر داد و گفت: این داروخانه‌ها در تأمین داروهای تک نسخه‌ای نقش مهمی داشته است و همچنین در حال حاضر در مورد تأمین، تهیه و دپوی داروهای استراتژیک ملی با هماهنگی سازمان غذا و دارو اعلام آمادگی می‌کنیم و در خواست حمایت‌های لازم در این زمینه داریم.

وی با اعلام اینکه محدودیتی برای واردات دارو نداریم، گفت: از همه پتانسیل‌های بین المللی هلال می‌توانیم در این زمینه بهره مند شویم.