به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا و از نامزدهای اصلی حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ در سخنرانی انتخاباتی در ایالت آیووا مدعی شد جنگ جهانی سوم نزدیک است و او تنها کسی است که می‌تواند مانع وقوع این جنگ شود.

وی دراین‌باره گفت: من تنها نامزد انتخاباتی هستم که می‌توانم از وقوع جنگ جهانی سوم جلوگیری کنم. قصد دارم مانع وقوع جنگ جهانی شوم، زیرا باور دارم که ما در حال حرکت به سمت جنگ جهانی سوم هستیم.

ترامپ پیش از این هم مدعی شده بود که می‌تواند در کمتر از ۲۴ ساعت جنگ و درگیری‌ها در اوکراین را تمام کند.

وی اوایل اسفند با انتقاد از کمک‌های نظامی مداوم دولت کنونی آمریکا به ارتش اوکراین گفت تداوم کمک‌های نظامی و ارسال پول به اوکراین همه چیز را به تأخیر می‌اندازد، صلح را به تأخیر می‌اندازد. جنگ در اوکراین باید متوقف شود و این امکان وجود دارد. اگر من در انتخابات (۲۰۲۴) پیروز شوم، یک شب هم‌زمان با ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی تماس می‌گیرم و از آنها می‌خواهم که در یک نشست مشترک شرکت و مسائل‌شان را حل کنند.

ترامپ در ادامه بار دیگر مدعی شد: اگر من رئیس‌جمهور بودم، رئیس‌جمهور روسیه هرگز عملیات نظامی در اوکراین را آغاز نخواهد کرد.

بنا برگزارش رسانه‌های آمریکا، دولت این کشور از آغاز جنگ در اوکراین نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار به اوکراین کمک مالی و نظامی کرده است.

پیش از این در ۲۲ آذرماه اندیشکده «مرکز مطالعات بین‌المللی و راهبردی» یا (CSIS)، میزان کل کمک‌های تاکنونی دولت آمریکا به اوکراین را بررسی و منتشر کرد. طبق برآورد این اندیشکده کمک‌های آمریکا به اوکراین در سه بخش نظامی، دولتی، و بشردوستان در گذر ۹ ماه گذشته جنگ را نشان می‌دهد. واشنگتن تاکنون در بخش نظامی ۶۰ میلیارد دلار، در بخش دولتی ۲۷ میلیارد دلار و در بخش کمک‌های بشردوستانه ۱۵ میلیارد دلار به اوکراین کمک کرده؛ این میزان کمک یا محقق شده و یا تصویب شده و در آینده به اوکراین می‌رسد.

در سوم دی‌ماه نیز مجلس نمایندگان آمریکا، یک بسته کمک مالی و نظامی ۴۵ میلیارد دلاری به اوکراین را تصویب کرد.

ارتش روسیه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) «عملیات نظامی ویژه» خود را در شرق اوکراین آغاز کرد؛ مقامات ارشد دولت روسیه می‌گویند این عملیات در پاسخ به درخواست سران جمهوری‌های خودمختار دونتسک و لوهانسک برای حفاظت از آنها در برابر نیروهای اوکراینی آغاز شده است. به نوشته اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه گفته است که هدف از این عملیات «حمایت از مردمی است که بیش از هشت سال تحت نسل‌کشی و آزار و اذیت رژیم کی‌یف قرار داشتند».

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود که هدف از این عملیات «حمایت از مردمی است که بیش از ۸ سال تحت نسل کشی و آزار و اذیت رژیم کی یف قرار داشتند».

آمریکا و کشورهای غربی برای مقابله با پیشروی ارتش روسیه، ضمن ارسال انواع تسلیحات پیشرفته به ارتش اوکراین، تاکنون تحریم‌های زیادی علیه روسیه اعمال کرده‌اند. از سوی دیگر «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه نیز گفته است هر گونه محموله و کاروانِ حامل تسلیحات نظامی برای اوکراین، هدفی مشروع برای نیروهای روسیه است.

از آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین، آمریکا و متحدان غربی این کشور، میلیاردها دلار کمک امنیتی و نظامی برای کی یف فراهم کرده‌اند که ارزش آن حدود ۴۰ میلیارد دلار برآورد شده و می‌توان آن را با کل بودجه دفاعی سالانه فرانسه مقایسه کرد. اقدامی که موجب شده خود این کشورها برای رفع نیازهای نظامی خود با مشکلاتی مواجه شوند.