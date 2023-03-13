به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی با اشاره به رشد ۲۴ درصدی انجام عملیات جاده ‎‏ای در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته، گفت: در ۳۵۴ روز گذشته، ۲۰ هزار و ۷۰۱ مورد عملیات جاده‌ای انجام شده است که انجام عملیات جاده‌ای در محورهای برون شهری، رشد ۲۴ درصدی و انجام عملیات نجات فنی در محورهای برون‌شهری نیز، ۲۵ درصد در مقایسه با سال گذشته رشد داشته است.

وی ادامه داد: به طور میانگین در هر روز ۵۱ عملیات امداد و نجات جاده‌ای در محورهای برون‌شهری کشور انجام شده است.

محمودی با اشاره به این که طی این مدت زمان، ۵۱۳۷ مصدوم محبوس در خودرو، طی ۳۹۸۳ مورد عملیات نجات فنی رهاسازی شده‌اند، افزود: طی ۳۵۴ روز گذشته از سال ۱۴۰۱ با حضور نجاتگران جمعیت هلال‌احمر در سوانح جاده‌ای، ۱۲ هزار و ۷۵۹ مصدوم به صورت زمینی و هوایی به مراکز درمانی انتقال و ۴۰۰۵ مصدوم در محل حادثه خدمات درمانی پیش بیمارستانی، دریافت کرده اند.

سرپرست سازمان امداد و نجات کشور، عنوان کرد: در این مدت زمان، شاهد رشد ۶۹ درصدی عملیات جاده‌ای در محورهای برون‌شهری استان سمنان و کاهش ۱۳ درصدی عملیات جاده‌ای در محورهای برون شهری استان مرکزی نسبت به سال ۱۴۰۰ بودیم که استان‌های اصفهان، مازندارن و گلستان با انجام به ترتیب ۱۷۵۶، ۱۵۲۹ و ۱۳۰۹ عملیات از استان‌هایی هستند که بیشترین عملیات جاده‌ای برون‌شهری انجام شده است.

محمودی با اشاره به این که انجام عملیات نجات فنی در محورهای برون شهری استان آذربایجان شرقی ۱۰۹ درصد افزایش داشته است، گفت: انجام عملیات نجات فنی در محورهای برون شهری استان تهران نسبت به سال ۱۴۰۰ نیز ۶۷ درصد کاهش داشته است که استان‌های کرمان، فارس و سیستان و بلوچستان، با انجام به ترتیب ۴۷۶، ۳۴۶ و ۳۲۷ عملیات نجات فنی در محورهای برون شهری در صدر آمار قرار دارند.

وی ادامه داد: بیشترین عملیات جاده‌ای در محور گالیشکش - کلاله با ۲۱۰ مورد و بیشترین عملیات نجات فنی در محور سیرجان - بندرعباس با ۶۰ مورد انجام شده است.