امضای هفت سند همکاری میان ایران و بلاروس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی و الکساندر لوکاشنکو طی مراسمی نقشه راه همکاری‌های همه‌جانبه ایران و بلاروس را امضا کردند.

همچنین مقامات ارشد ایران و بلاروس در حضور رئیسی و لوکاشنکو اسناد همکاری دو کشور در حوزه‌های مختلف تجاری، حمل و نقل، کشاورزی، فرهنگی و هنری، انتقال محکومان و سند برنامه اجرایی به مناسبت سی‌امین سال برقراری روابط دو کشور را به امضا رساندند.

این اسناد توسط وزرای خارجه، صمت، کشاورزی، راه و شهرسازی و دادگستری با همتایان بلاروسی آنها امضا شد.