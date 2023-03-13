ترامپ: رکود اقتصادی بزرگی در انتظار آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس جمهور سابق آمریکا پیش بینی کرد که این کشور در آستانه تجربه یک رکود اقتصادی دیگر است.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا با انتقاد از شرایط اقتصادی این کشور، اعلام کرد که «جو بایدن» رئیس جمهور کنونی آمریکا مقصر شرایط فعلی نامساعد اقتصادی در این کشور است.

رئیس جمهور سابق آمریکا در پیامی در حساب کاربری شبکه اجتماعی خود «تراس سوشیال» نوشت: با توجه به اتفاقی که در اقتصاد ما رخ می دهد و با طرح هایی که در مورد بزرگ‌ترین و احمقانه‌ترین افزایش مالیات در تاریخ آمریکا ارائه می‌شود، جو بایدن «هربرت هوور» (رئیس‌جمهور آمریکا در سال‌های ۱۹۲۹-۱۹۳۳) در عصر مدرن خواهد بود.

ترامپ که خود سابقه برجسته ای در فرار مالیاتی در آمریکا دارد، ادامه داد: ما یک رکود بزرگ بسیار بزرگتر و قدرتمندتر از (رکود) سال ۱۹۲۹ خواهیم داشت. شاهد این مدعا این است که بانک ها شروع به سقوط کرده اند!!!

روز گذشته دومین بانک آمریکا به دلیل آنچه که قانونگذاران آن را ریسک سیستمیک می‌نامند، تعطیلی خود تا زمان نامعلوم را اعلام کرد و بسته شد. این بانک در واقع دومین بانکی است که در کمتر از یک هفته گذشته ورشکستگی و تعطیلی خود را در آمریکا اعلام می‌کند.

پیشتر نیز بانک «سیلیکون ولی»، پس از آنکه سپرده گذاران به یکباره وجوه خود را برداشت کردند، مجبور به تعطیلی شد و روز دوشنبه اعلام شد که «سیگنچربانک» مستقر در نیویورک نیز مجبور به بستن درهای خود شده است.