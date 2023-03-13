بایدن: اجازه نمی دهیم آمریکایی ها از بحران بانکی متضرر شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس جمهور آمریکا معتقد است شرایط ناگوار اقتصادی در این کشور زیانی را متوجه مردم آن نخواهد کرد.

«جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه و در واکنش به ورشکستگی دومین بانک بزرگ این کشور وعده داد که مالیات دهندگان آمریکایی از بانک های ورشکسته متحمل ضرر نخواهند شد. بایدن تاکید کرد که دولت وی اجازه نخواهد داد که مالیات دهندگان آمریکایی از این رخداد متحمل ضرر شوند.

رئیس جمهور آمریکا به رغم وخامت اوضاع اقتصادی، اطمینان خاطر داد که سیستم بانکی در آمریکا امن است و بانک مرکزی آمریکا همواره پول بیشتری چاپ خواهد کرد.

بایدن تاکید کرد که اقدام به موقع وسریع دولت وی پس از وقوع بحران بانکی اخیربه آمریکایی ها این اطمینان را می دهد که سپرده های آنها امن است.

رئیس جمهور آمریکا افزود: از اعضای کنگره می خواهم قوانین مربوط به بانک ها را تشدید کنند. بایدن در ادامه گفت که نباید اجازه داد تجربه آنچه برای بانک سیلیکون ولی رخ داد، بار دیگر تکرار شود.

روز گذشته دومین بانک آمریکا به دلیل آنچه که قانونگذاران آن را ریسک سیستمیک می‌نامند، تعطیلی خود تا زمان نامعلوم را اعلام کرد و بسته شد. این بانک در واقع دومین بانکی است که در کمتر از یک هفته گذشته ورشکستگی و تعطیلی خود را در آمریکا اعلام می‌کند.

پیشتر نیز بانک «سیلیکون ولی»، پس از آنکه سپرده گذاران به یکباره وجوه خود را برداشت کردند، مجبور به تعطیلی شد و روز دوشنبه اعلام شد که «سیگنچربانک» مستقر در نیویورک نیز مجبور به بستن درهای خود شده است.