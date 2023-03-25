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۵ فروردین ۱۴۰۲، ۱۸:۴۲

در طرح نوروزی؛

اورژانس ۱۱۵ استان بوشهر به هزار و ۴۵۴ مصدوم خدمت‌رسانی کرد

اورژانس ۱۱۵ استان بوشهر به هزار و ۴۵۴ مصدوم خدمت‌رسانی کرد

بوشهر- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: اورژانس ۱۱۵ استان بوشهر به هزار و ۴۵۴ مصدوم در طرح نوروزی خدمت‌رسانی کرده است.

حسن ملکی زاده در حاشیه بازدید از اورژانس ۱۱۵ استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای طرح نوروزی تاکنون پنج هزار و ۴۰۳ تماس با اورژانس ۱۱۵ برقرارشده است.

وی تصریح کرد: هزار و ۸۰۱ مأموریت در این مدت توسط پرسنل اورژانس استان بوشهر انجام شده است که نسبت به نوروز گذشته ۳۷ درصد رشد داشته است، البته ناگفته نماند از دیروز مأموریت‌ها رو به کاهش بوده است.

ملکی زاده افزود: در این مدت ۱۰۳ مصدوم به بیمارستان اعزام و ۲۱۵ مصدوم درمان در محل برای آن‌ها صورت گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از کاهش فوتی‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: در این مدت ۵ فوت ترافیکی ثبت‌شده است، این در صورتی است که سال گذشته در همین مدت ۱۶ مورد فوت ترافیکی ثبت‌شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر بازدید کرد و ضمن اهدای شاخه گل و تبریک سال نو به پرسنل در این مرکز، در جریان وضعیت ارائه خدمات به مردم شریف استان بوشهر قرار گرفت.

کد مطلب 5740424

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