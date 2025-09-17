گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر بعد از ظهر چهارشنبه با حضور در مرکز اورژانس ۱۱۵ استان بوشهر این روز را به تلاشگران عرصه فوریتهای پزشکی تبریک گفت.
احسان جهانیان نقش اورژانس ۱۱۵ را در ارتقای امنیت و سلامت جامعه حیاتی و بیبدیل عنوان کرده و بر حمایت همهجانبه دستگاههای اجرایی از خدمات این حوزه تأکید کرد.
الهکرم اخلاقی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در این مراسم ضمن تبریک روز ملی اورژانس، از زحمات و تلاشهای ارزشمند همکاران این مجموعه قدردانی کرده و اورژانس را یکی از بازوهای توانمند نظام سلامت در حفظ جان مردم دانست.
در پایان این دیدار، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نزدیک در جریان فعالیتهای مرکز اورژانس ۱۱۵ بوشهر قرارگرفته و با کارکنان و کارشناسان این مرکز دیدار و گفتوگو کردند.
