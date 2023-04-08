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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۲:۴۶

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خبر داد؛

وزش باد و ابرناکی آسمان مهمترین پدیده جوی کرمانشاه

وزش باد و ابرناکی آسمان مهمترین پدیده جوی کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از وزش باد و ابرناکی آسمان به عنوان مهمترین پدیده جوی کرمانشاه خبر داد.

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌های هواشناسی کماکان تا روز دوشنبه به استثنای ابرناکی مختصر آسمان و در بعضی ساعات وزش باد، پدیده قابل ذکر دیگری برای استان کرمانشاه نخواهیم داشت.

وی افزود: وزش باد طی ساعاتی از امروز به ویژه در نیمه شمالی استان کرمانشاه قابل توجه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین دمای هوا که طی امروز و فردا تغییرات چندانی نخواهد داشت در روزهای یکشنبه و دوشنبه به طور نسبی افزایش می‌یابد.

دولتشاهی بیان کرد: به دنبال این وضعیت از بعدازظهر سه شنبه تا روز پنج شنبه گذر سامانه‌ای بارشی از جو منطقه علاوه بر کاهش دمای روزانه شرایط را برای بارندگی در استان مهیا می‌کند.

کد مطلب 5749454

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