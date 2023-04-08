وزش باد و ابرناکی آسمان مهمترین پدیده جوی کرمانشاه

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌های هواشناسی کماکان تا روز دوشنبه به استثنای ابرناکی مختصر آسمان و در بعضی ساعات وزش باد، پدیده قابل ذکر دیگری برای استان کرمانشاه نخواهیم داشت.

وی افزود: وزش باد طی ساعاتی از امروز به ویژه در نیمه شمالی استان کرمانشاه قابل توجه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین دمای هوا که طی امروز و فردا تغییرات چندانی نخواهد داشت در روزهای یکشنبه و دوشنبه به طور نسبی افزایش می‌یابد.

دولتشاهی بیان کرد: به دنبال این وضعیت از بعدازظهر سه شنبه تا روز پنج شنبه گذر سامانه‌ای بارشی از جو منطقه علاوه بر کاهش دمای روزانه شرایط را برای بارندگی در استان مهیا می‌کند.