وزش باد و ابرناکی آسمان مهمترین پدیده جوی کرمانشاه

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین دادههای هواشناسی کماکان تا روز دوشنبه به استثنای ابرناکی مختصر آسمان و در بعضی ساعات وزش باد، پدیده قابل ذکر دیگری برای استان کرمانشاه نخواهیم داشت.
وی افزود: وزش باد طی ساعاتی از امروز به ویژه در نیمه شمالی استان کرمانشاه قابل توجه خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین دمای هوا که طی امروز و فردا تغییرات چندانی نخواهد داشت در روزهای یکشنبه و دوشنبه به طور نسبی افزایش مییابد.
دولتشاهی بیان کرد: به دنبال این وضعیت از بعدازظهر سه شنبه تا روز پنج شنبه گذر سامانهای بارشی از جو منطقه علاوه بر کاهش دمای روزانه شرایط را برای بارندگی در استان مهیا میکند.
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