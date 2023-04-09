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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۲:۱۹

استاندار البرز:

بسته ویژه تأمین مسکن برای جوانان در شرف ازدواج البرز تدوین شود

بسته ویژه تأمین مسکن برای جوانان در شرف ازدواج البرز تدوین شود

کرج- استاندار البرز گفت: بسته ویژه تأمین مسکن برای جوانان و افرادی که در شرف ازدواج هستند باید تدوین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی ظهر یکشنبه در جلسه قرارگاه تأمین مسکن استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان، افزود: ایجاد تعاونی‌ها و تأمین زمین مناسب برای ساخت مسکن باید در اقدامی ویژه و با ضرب الاجل شناسایی و جانمایی شود تا موانع آن برای اختصاص به تعاونی‌ها برطرف شود.

وی ادامه داد: تعیین تکلیف و بسترسازی برای بهره برداری از اراضی احصا شده برای تعاونی‌ها باید توسط فرمانداران و شهرداران استان صورت گیرد.

عبداللهی گفت: هدف از راه اندازی تعاونی‌ها، سرعت بخشی به ساخت و ساز و تولید مسکن با هدف خانه دار شدن مردم و ایجاد اندوخته و ثروت برای خانواده‌ها است.

وی با تاکید بر اینکه بسته تشویقی برای سازندگان مسکن در بخش خصوصی تهیه شود، افزود: تعداد صدور پروانه شهرداری‌ها در راستای نهضت ساخت مسکن، نوسازی بافت فرسوده و… مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرد.

استاندار البرز گفت: سازمان نظام مهندسی استان باید در جلسه حضور پیدا کند و برنامه خود را برای حمایت از ساخت و ساز مسکن اعلام کند.

عبداللهی با بیان اینکه باید از بخش خصوصی برای تولید مسکن ارزان و باکیفیت بهره برداری شود، افزود: باید شرایطی فراهم شود که اقشار مختلف مردم اعم از معلمان، کارمندان و کارگران به مسکن با قیمت منطقی و ارزان دست یابند، این امر در تعامل دولت و سازندگان بخش خصوصی و راه اندازی تعاونی‌های مسکن امکان پذیر خواهد بود.

وی گفت: بسته ویژه تأمین مسکن برای جوانان و افرادی که در شرف ازدواج هستند باید طراحی شود و شرایط و بستر خاصی برای تشویق جوانان به تشکیل خانواده فراهم شود.

استاندار البرز افزود: ۹ طرح ویژه تأمین مسکن در حضور رئیس جمهور محترم ارائه دادیم که اهم آنها جلب مشارکت بخش خصوصی برای تولید مسکن بوده است.

وی گفت: اداره کل راه و شهرسازی باید در این راستا با اهتمام و جدیت اقدام کرده و گزارش روند امور را ارائه دهد.

عبداللهی با تاکید بر ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای افزایش جمعیت در روستاها و مهاجرت معکوس به روستاها، افزود: باید تدابیری اتخاد شود که این امر در استان البرز با توجه به ظرفیت‌های فراوان، محقق شود.

کد مطلب 5750416

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    نظرات

    • رضا IR ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      0 0
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      باسلام لازم نیست که تعاونی تشکیل شود ما ۲۰ سال هست که از تعاونی زمین خریدیم شهر جدید هشگر د سرم ساز ی تحویل ندادند شما خواهشن زمین مردم را تحویل بدین خیلی کارها حل میشه تشکر
    • رضا IR ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
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      با سلام ۱۸ سال از س تعاونی سرم ساز ی زمین گرفتیم در هشگرد پول جدول کشی هم دادیم واگزار نمی کنند تور خدا جواب گو باشید

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