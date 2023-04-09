کاخ سبز طی ۲ روز آینده تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، کاخ سبز از مجموعه موزه‌های کاخ سعدآباد به دلیل نظافت و چیدمان مجدد در روزهای ۲۱ و ۲۲ فروردین ماه تعطیل است.

کاخ موزه‌های سعدآباد همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ باز هستند و فروش بلیت ورود به مجموعه نیز تا ساعت ۱۶ انجام می‌شود.