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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۴:۱۰

کاخ سبز طی ۲ روز آینده تعطیل است

کاخ سبز طی ۲ روز آینده تعطیل است

کاخ سبز در مجموعه سعدآباد طی ۲ روز آینده به منظور نظافت و چیدمان تعطیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، کاخ سبز از مجموعه موزه‌های کاخ سعدآباد به دلیل نظافت و چیدمان مجدد در روزهای ۲۱ و ۲۲ فروردین ماه تعطیل است.

کاخ موزه‌های سعدآباد همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ باز هستند و فروش بلیت ورود به مجموعه نیز تا ساعت ۱۶ انجام می‌شود.

کد مطلب 5750566
فاطمه کریمی

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