به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ۲۹ فروردین سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران و روز نیروی زمینی، به منظور پاسداشت یاد و خاطره حماسه شهدای ناوشکنهای سهند و سبلان و ناو موشک انداز جوشن، مراسم رژه دریایی یگانهای شناور، سطحی و زیر سطحی و هوا دریایی نداجا در آبهای خلیج فارس و دریای عمان برگزار شد.
واحدهایی از یگانهای موشگی ذوالفقار، سامانههای موشکی و راداری ولایت، جنگال، یگانهای تیپ مسلم، زیردریاییهای مرطوب السابعات، طوفان، سامانههای پهپاد بر و نیز واحدهایی از تیپ امام حسین (ع) ارتش در ساحل بندرعباس رژه واحدهای محمول برگزار میکنند.
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