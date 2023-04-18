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۲۹ فروردین ۱۴۰۲، ۹:۳۶

در آب‌های خلیج فارس؛

رژه دریایی یگان‌های شناور، سطحی و زیرسطحی برگزار شد

رژه دریایی یگان‌های شناور، سطحی و زیرسطحی برگزار شد

رژه دریایی یگان‌های شناور، سطحی و زیرسطحی و هوا دریایی نداجا در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ۲۹ فروردین سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران و روز نیروی زمینی، به منظور پاسداشت یاد و خاطره حماسه شهدای ناوشکن‌های سهند و سبلان و ناو موشک انداز جوشن، مراسم رژه دریایی یگان‌های شناور، سطحی و زیر سطحی و هوا دریایی نداجا در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان برگزار شد.

واحدهایی از یگان‌های موشگی ذوالفقار، سامانه‌های موشکی و راداری ولایت، جنگال، یگان‌های تیپ مسلم، زیردریایی‌های مرطوب السابعات، طوفان، سامانه‌های پهپاد بر و نیز واحدهایی از تیپ امام حسین (ع) ارتش در ساحل بندرعباس رژه واحدهای محمول برگزار می‌کنند.

کد مطلب 5757925
هادی رضایی

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