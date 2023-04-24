اجرای ۱۰۰ عنوان برنامه به مناسبت هفته کار و کارگر در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اشرفی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره نامگذاری پنجم تا ۱۱ اردیبهشت ماه به عنوان روز کارگر و هفته کار اظهار کرد: برنامه‌های متنوعی برای این هفته در سطح استان پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: در هفته کار ۷۰ برنامه شهرستانی و ۳۰ برنامه به صورت استانی برنامه‌ریزی شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی یکی از برنامه‌های مهم در استان به مناسبت هفته کار را برگزاری یادواره شهدای کارگر استان عنوان کرد و گفت: این مراسم نهم اردیبهشت ماه با مشارکت دستگاه‌های اجرایی در بیرجند برگزار خواهد شد.

اشرفی ادامه داد: برگزاری مسابقات ورزشی، تجلیل از کارگران نمونه استان و همچنین برترین‌های حوزه قرآنی از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده به مناسبت هفته کار در استان است.

وی از توزیع سبدهای معیشتی در بین کارگران استان در طی هفته کار اشاره داشت و بیان کرد: این اقدام با همکاری تعاون و حوزه بسیج کارگری استان صورت می‌گیرد.

جذب ۷۹ درصد تسهیلات مشاغل خانگی در استان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی افزود: دیدار منتخبان حوزه کارگری با مقام معظم رهبری، برگزاری نشست‌های بصیرتی ویژه کارگران و همچنین پیگیری مشکلات معیشتی و بیمه‌ای کارگران آسیب دیده از دیگر برنامه‌های استان به مناسبت هفته کار و روز کارگر است.

اشرفی با اشاره به کسب رتبه دوم استان در حوزه اشتغال در سطح کشور گفت: همچنین خراسان جنوبی در حوزه روابط و مدیریت روابط کار توانسته رتبه سوم کشور را کسب کند.

وی از صدور یک هزار و ۳۴۱ مجوز مشاغل خانگی در استان خبر داد و یادآور شد: مشاغل خرد و خانگی می‌توانند در رونق اقتصادی جامعه بسیار مؤثر باشند بنابراین توجه به این بخش در دستور کار است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ادامه داد: در حوزه جذب تسهیلات مشاغل خانگی، خراسان جنوبی توانسته تنها ۷۹ درصد این تسهیلات را جذب کند که برای امر نیاز به همکاری دستگاه‌ها ذیربط با این بخش هستیم.