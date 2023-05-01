آزمایش موفق موتور کاملاً ایرانی هواپیما با حضور رییس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با روز کارگر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در شرکت مپنا حضور یافت و از نمایشگاه دستاوردهای فناورانه گروه مپنا در بخش نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر، نفت و گاز، حمل و نقل ریلی، سرویس و تعمیرات اساسی، موتورهای هوایی، برقی‌سازی خودرو، هوشمندسازی، صنایع انرژی‌بر، بهداشت، آب و … بازدید کرد.

در جریان بازدید رئیس جمهور از مرکز پایش وضعیت نیروگاهی مپنا، راهکار دانش‌بنیان گروه مپنا در حوزه انقلاب صنعتی چهارم با نام مپنامایند از سوی مسئولان این گروه صنعتی ارائه و تشریح داده شد.

مپنامایند راهکاری در جهت جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و مدیریت برخط داده‌هاست. با اتصال نیروگاه‌ها و سایر صنایع به این پلتفرم و اپلیکیشن‌های هوش مصنوعی و با پردازش کلان داده، افزایش بهره‌وری و راندمان در صنایع اتفاق خواهد افتاد.

همچنین با حضور رئیس جمهور سیستم کاملاً ایرانی کنترل موتور هواپیما که به روش مهندسی معکوس توسط متخصصان گروه صنعتی مپنا ساخته شده است، با موفقیت آزمایش شد.

رئیسی همچنین از توربین گاز پیشرفته کلاس F تمام ایرانی تولید برق که قطعات پیشرفته و هایتک آن در شرکت مپنا و زنجیره تأمین قطعات، در داخل کشور ساخته شده، بازدید کرد.

رئیسی همچنین از لوکوموتیو MAP۲۴ که محصول طراحی و ساخت متخصصان گروه مپنا است بازدید کرد. بخش مهمی از تجهیزات اصلی این لوکوموتیو از جمله سیستم کنترل، بوژی، ترمز، شاسی، بدنه و … در کارخانجات گروه مپنا تولید و تلاش شده است که از ظرفیت‌ها و پتانسیل شرکت‌های داخلی در تأمین دیگر قطعات و تجهیزات مورد نیاز استفاده شود.

رئیس جمهور در جریان این بازدید بر تأمین نیاز کشور به لوکوموتیو با اولویت تولیدات داخلی و همچنین استفاده از ظرفیت مرکز آموزش لوکوموتیورانی این شرکت تاکید کرد.

رئیسی در ادامه از سیستم محرکه خودروهای برقی اعم از اتوبوس، سواری و باری که تمام اجزای آن توسط گروه مپنا طراحی و تولید شده بازدید کرد.

خبرگزاری مهر را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید