خضر عدنان در نتیجه کوتاهی عامدانه رژیم صهیونیستی به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وکیل شهید خضر عدنان از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین که امروز در پی قریب به سه ماه اعتصاب غذای متوالی به شهادت رسید، در گفتگو با الجزیره تاکید کرد: ما شهید خضر عدنان را به علت کوتاهی مستقیم و عامدانه رژیم صهیونیستی در رسیدگی به وضعیت سلامتی او از دست دادیم.

وی افزود: ما خواستار آزادی شهید عدنان به قید وثیقه شدیم اما دادگاه رژیم صهیونیستی این درخواست را نپذیرفت.

وی تصریح کرد: شهید خضر عدنان اصرار داشت تا زمان آزادی و یا شهادتش به اعتصاب غذا ادامه دهد.

شیخ خضر عدنان از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین صبح امروز در هشتاد و هفتمین روز اعتصاب غذای خود در زندان‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

وی در اعتراض به بازداشت اداری و بی‌دلیل خود از سوی رژیم صهیونیستی اعتصاب غذایش را آغاز کرده بود. در گذشته نیز وی با اعتصاب غذای طولانی مدت خود صهیونیست‎‌ها را مجبور به آزادی خودش کرده بود.

با شهادت خضر عدنان، شمار اسرای فلسطینی که در زندان‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده اند به ۲۳۷ نفر رسیده است.