هنیه در تماس تلفنی با النخاله، شهادت شیخ خضر عدنان را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس امروز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با زیاد النخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، شهادت شیخ خضر عدنان را به وی تسلیت گفت.

هنیه در این گفتگوی تلفنی تاکید کرد: نبرد با رژیم صهیونیستی نبردی ادامه دار است و ملت انقلابی فلسطین در هر لحظه در میادین نبرد در مواجهه با اشغالگران حضور دارد و مسیر جهاد، شهادت و مقاومت را ادامه خواهد داد.

شیخ خضر عدنان از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین صبح امروز در هشتاد و هفتمین روز اعتصاب غذای خود در زندان‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

وی در اعتراض به بازداشت اداری و بی دلیل خود از سوی رژیم صهیونیستی اعتصاب غذایش را آغاز کرده بود. در گذشته نیز وی با اعتصاب غذای طولانی مدت خود صهیونیست‎‌ها را مجبور به آزادی خودش کرده بود.

با شهادت خضر عدنان، شمار اسرای فلسطینی که در زندان‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده اند به ۲۳۷ نفر رسیده است.