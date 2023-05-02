خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: «خضر عدنان» از اسرای فلسطینی پس از اعتصاب غذای قریب به ۹۰ روزه در نهایت در زندان‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. به دنبال این اتفاق، گروه‌های مقاومت، اراضی اشغالی را هدف حملات موشکی گسترده قرار دادند. مقاومت فلسطین اعلام کرده است که رژیم صهیونیستی تاوان جنایت خود علیه عدنان را پرداخت خواهد کرد.

خضر عدنان پس از ۸۷ روز اعتصاب غذا در زندان به شهادت رسید

باشگاه اسرای فلسطین از شهادت «خضر عدنان»، زندانی فلسطینی پس از اعتصاب غذای ۸۷ روزه خبر داد. این باشگاه با اعلام این خبر تأسف بار، رژیم اشغالگر اسرائیل را به ترور شیخ خضر عدنان با برنامه‌ریزی قبلی متهم کرد.

هفته گذشته «خضر عدنان» اسیر فلسطینی و از اعضای ارشد جنبش جهاد اسلامی برای هشتاد و یکمین روز متوالی به اعتصاب غذای خود ادامه داد و باشگاه اسیران فلسطینی نسبت به وخامت حال او هشدار داده بود. بر اساس این گزارش، خضر عدنان ۴۴ ساله در اعتراض به بازداشت خودسرانه خود به دست نظامیان اشغالگر و با وجود وخامت اوضاع جسمانی، به اعتصاب غذا دست زده بود.

«تامر الزعانین»، سخنگوی رسانه‌ای مؤسسه فلسطینی «مهجه القدس» در این خصوص هشدار داده بود: وضع جسمانی خضر عدنان به شدت وخیم است و او در حال حاضر از نوشیدن آب خودداری می‌کند. گفتنی است که پس از بستری شدن فوری خضر عدنان در بیمارستان، مقامات رژیم اشغالگر از ارائه توضیحات درباره وضعیت سلامتی او برای خانواده‌اش خودداری کردند.

باشگاه اسیران فلسطینی روز چهارشنبه گذشته نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که دادستانی رژیم صهیونیستی پس از ارائه کیفرخواست علیه خضر عدنان، خواستار حبس ۴ ساله این اسیر شده است. «قدوره فارس» رئیس این باشگاه تأکید کرد که رژیم اشغالگر با بی‌توجهی به اعتصاب غذای خضر عدنان و پاسخ ندادن به درخواست او برای آزادی، در مسیر کشتن او قدم برمی‌دارد.

کمیته‌های مقاومت فلسطین هم با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده بودند: ادامه بازداشت عدنان، به منزله تلاش برای از بین بردن او است و مقاومت در این خصوص دست بسته باقی نمی‌ماند و خضر عدنان را تنها نمی‌گذارد، زیرا او در حال نبرد به نمایندگی از تمام مردم فلسطین است.

کمیته‌های مقاومت فلسطین در این بیانیه، رژیم اشغالگر و سازمان فاشیستی زندان‌های آن را مسئول کامل حفظ جان خضر عدنان دانست و از تمامی نهادهای بشردوستانه و حقوق بشری خواست تا نقش خود را در افشای اقدامات و جنایات دشمن اشغالگر علیه عدنان از جمله شکنجه و سهل‌انگاری پزشکی با هدف کشتن و نابودی او، ایفا کنند.

هنیه در تماس تلفنی با النخاله، شهادت شیخ خضر عدنان را تسلیت گفت

«اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس امروز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با زیاد النخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، شهادت شیخ خضر عدنان را به وی تسلیت گفت. هنیه در این گفتگوی تلفنی تاکید کرد: نبرد با رژیم صهیونیستی نبردی ادامه دار است و ملت انقلابی فلسطین در هر لحظه در میادین نبرد در مواجهه با اشغالگران حضور دارد و مسیر جهاد، شهادت و مقاومت را ادامه خواهد داد.

وکیل شهید خضر عدنان: خضر عدنان در نتیجه کوتاهی عامدانه رژیم صهیونیستی به شهادت رسید

وکیل شهید خضر عدنان از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین که امروز در پی قریب به سه ماه اعتصاب غذای متوالی به شهادت رسید، در گفتگو با الجزیره تاکید کرد: ما شهید خضر عدنان را به علت کوتاهی مستقیم و عامدانه رژیم صهیونیستی در رسیدگی به وضعیت سلامتی او از دست دادیم.

وی افزود: ما خواستار آزادی شهید عدنان به قید وثیقه شدیم اما دادگاه رژیم صهیونیستی این درخواست را نپذیرفت. وی تصریح کرد: شهید خضر عدنان اصرار داشت تا زمان آزادی و یا شهادتش به اعتصاب غذا ادامه دهد.

همسر شهید «خضر عدنان» رژیم صهیونیستی را به چه تهدید کرد؟

همسر شیخ «خضر عدنان» اسیر فلسطینی که پس از ۸۷ روز اعتصاب در زندان‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، در واکنش به خبر شهادت او گفت: ما برای شیخ عدنان مراسم عزا برگزار نمی‌کنیم، بلکه میزبان کسانی خواهیم بود که برای تبریک شهادت او نزد ما می آیند. «رنده موسی» با بیان اینکه شهید خضر عدنان به بزرگترین آرزوی خود که همانا شهادت در راه خدا بود، رسید، افزود: با وجود اینکه امیدوار بودیم شیخ عدنان به میان ما بازگردد، ولی شهادت او مایه مباهات و افتخار بزرگی برای ما است. همسر شیخ عدنان ضمن هشدار به رژیم اشغالگر گفت: همانطور که شهید خضر عدنان به من عشق به جهاد را آموخت، رژیم اشغالگر باید چهره فرزندانم را خوب به خاطر بسپارد، زیرا آنها هستند که انتقام خون پدرشان را خواهند گرفت.

اسماعیل رضوان: شهید خضر عدنان به اسطوره مبارزه و مقاومت تبدیل شد

اسماعیل رضوان» از اعضای ارشد جنبش حماس در واکنش به خبر شهادت خضر عدنان تأکید کرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی مسئولیت کامل عواقب اعدام این اسیر فلسطینی را بر عهده دارد. بر اساس این گزارش، اسماعیل رضوان در نشستی خبری افزود که جنایت اشغالگران علیه شهید عدنان بدون مجازات نخواهد ماند و مقاومت همچنان سپر و شمشیری خواهد بود که از خانواده‌ها و مقدسات فلسطین دفاع می‌کند.

وی تصریح کرد: قهرمان شهید خضر عدنان ضمن ایستادگی علیه بازداشت خودسرانه و اداری خود در داخل زندان‌های رژیم صهیونیستی، به اسطوره مبارزه و مقاومت تبدیل شد. این عضو ارشد جنبش حماس همچنین از سازمان‌های بین المللی و حقوق بشری و تشکیلات خودگردان فلسطین خواست تا نقش خود را در محاکمه سران رژیم اشغالگر صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت ایفا کنند.

زیاد النخاله در واکنش به شهادت «خضر عدنان»: پیروزی ملت فلسطین نزدیک است / هرگز دست از مقاومت برنخواهیم داشت

زیاد النخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در سخنانی در واکنش به شهادت خضر عدنان تاکید کرد: ما با اراده خود، راه شهادت را انتخاب کرده‌ایم. وی افزود: شهید خضر عدنان بهترین نمونه برای کسانی است که این مسیر را انتخاب کرده‌اند. وی پیشرو مسیری است که ملت شجاع فلسطین آن را برگزیده است. النخاله بیان کرد: اگر کسانی مانند شیخ خضر عدنان در میان ملت فلسطین وجود نداشت، آرمان فلسطین به فراموشی سپرده می‌شد.

دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد: هر روز که در تاریخ ملت فلسطین می‌گذرد، بیانگر آن است که پیروزی ما به اذن خداوند نزدیک است. وی اضافه کرد: اراده پولادین شیخ خضر عدنان در نبرد طولانی مدت و درگیری مستقیم با دشمن صهیونیستی مدال افتخاری بر سینه ملت شجاع فلسطین به شمار می‌رود.

النخاله تاکید کرد: ایشان نماد بزرگی در کنار دیگر نمادهای ملت فلسطین و مبارزان راه آزادی در جهان باقی خواهد ماند. شیخ خضر عدنان به مثابه پرچم برافراشته‌ای در مسیر ما به سمت قدس است. وی گفت: ما به همه شهدا و همچنین شیخ عدنان ابراز وفاداری می‌کنیم و می‌گوئیم هرگز دست از مسیر جهاد و مقاومت تا آزادسازی خاک سرزمینمان از لوث وجود قاتلان و جنایتکاران برنمی داریم.

سخنگوی جنبش حماس: خون شهید «خضر عدنان» آتش مقاومت فلسطین را شعله‌ورتر می‌کند

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) گفت اسیر شهید «خضر عدنان» یکی از نمادهای مردم فلسطین است که پرچم مقاومت را بر دوش دارند. بر اساس این گزارش، «حازم قاسم» در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین در پی شهادت شیخ خضر عدنان افزود: اسیر شهید خضر عدنان، یک نماد فلسطینی است که در حالی که با غل و زنجیر بر بالین خود بسته شده بود، بر ادامه مقاومت اصرار داشت.

قاسم ادامه داد: شهادت شیخ عدنان در صفحات شکوه ملت فلسطین نقش خواهد بست و خون این شهید، به سوخت برای شعله‌ور ساختن آتش انقلاب و مقاومت ملت فلسطین علیه رژیم اشغالگر تبدیل خواهد شد.

وی تصریح کرد: اتفاقی که برای شیخ عدنان افتاد، موید این است که شهادت او نتیجه یک عملیات کشتار عمدی و ترور و اعدام واقعی بوده است. امروز پس از شهادت شیخ عدنان، انقلاب فلسطین شتاب و انگیزه جدیدی گرفته است و مردم ما این جنایت را بدون مجازات نمی‌گذارند. راه انقلاب و مقاومت در پاسخ به این جنایت و تمامی جنایات رژیم اشغالگر در سراسر فلسطین گسترش خواهد یافت.

سخنگوی حماس تأکید کرد: جنایت رژیم اشغالگر علیه شهید عدنان، همه نهادهای بین المللی را که مدعی حمایت از حقوق بشر هستند، رسوا کرد. این جنایت موید این است که این جهان ستمگر، در قبال اسرای فلسطینی و کمک به آنها بی تفاوت است.

تحصن اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم‌صهیونیستی

دفتر اطلاع رسانی امور اسرای فلسطینی اعلام کرد که این اسرا در پی شهادت خضر عدنان در زندان رژیم صهیونیستی بعد از اعتصاب غذای ۸۷ روزه، اعلام عزای عمومی کرده و دست به تحصن زده‌اند. شبکه الجزیره نیز گزارش داد که، درگیری‌هایی در زندان عوفر به وقوع پیوسته و نظامیان اشغالگر در برابر اسرای فلسطینی از گاز اشک آور استفاده کرده‌اند.

رسانه‌های فلسطینی نیز گزارش دادند که به دنبال شهادت «خضر عدنان»، جوانان فلسطینی خواستار اعتصاب عمومی در تمامی مناطق سرزمین‌های اشغالی و درگیری با نظامیان اشغالگر شدند. این رسانه‌ها گزارش دادند که فعالیت دادگاه‌های نظامی در اراضی اشغالی طی امروز در اعتراض به شهادت خضر عدنان متوقف شده است.

جنبش حماس: رژیم صهیونیستی باید به علت ارتکاب جنایت علیه «خضر عدنان» محاکمه شود

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه‌ای شهادت «خضر عدنان» اسیر فلسطینی و از اعضای ارشد جنبش جهاد اسلامی در زندان‌های رژیم صهیونیستی را به جنبش جهاد اسلامی، ملت فلسطین، امت‌های اسلامی و عربی و محور مقاومت تسلیت گفت و مسئولیت کامل پیامدهای ترور خضر عدنان را متوجه رژیم مجرم و دولت فاشیست و افراطی آن دانست.

در این بیانیه آمده است: رژیم صهیونیستی به صورت از پیش طراحی شده و با خونسردی کامل مرتکب جنایت علیه شیخ خضر عدنان شد. رژیم جنایتکار صهیونیستی تاوان ترور شهید خضر عدنان با امتناع از آزادی و بی توجهی پزشکی به وی را خواهد پرداخت و باید به خاطر جنایات خود محاکمه شود.

جنبش حماس تأکید کرد: این جنایت به سوابق جنایات و ترور اشغالگران علیه اسرای قهرمان و مردم ما اضافه می‌شود. مردم ما با تمام نیروها و جناح‌های خود و با تمام ابزارها و تجهیزات مقاومت، به مقابله با جنایات اشغالگران علیه زندانیان و اسیران فلسطینی خواهند پرداخت.

این بیانیه می‌افزاید: جنایت ترور شهید خضر عدنان، تنها بر استقامت و عزم و اراده ملت فلسطین برای گسستن زنجیر زندانیان و آزادی آنها بر خلاف میل رژیم اشغالگر خواهد افزود. آرمان اسرای قهرمان و آزادی آنها اولویت اصلی ما خواهد بود.

وصیت‌نامه شهید «خضر عدنان»: وعده پیروزی خداوند نزدیک است / فلسطین به ما تعلق دارد

خضر عدنان یکی از اعضای ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین شب گذشته در اثر اهمال پزشکی نظامیان صهیونیست در زندان رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

وی که در اعتراض به بازداشت خود دست به اعتصاب غذای ۸۷ روزه زده بود در هشتاد و پنجمین روز اعتصاب غذا در بیمارستان زندان الرملة، یک وصیت‌نامه نوشت که متن آن بدین شرح است: زمان شهادت من نزدیک شده و باید یک وصیت‌نامه بنویسم. خدا را شاکرم که توفیق اعتصاب غذا را در مسیر آزادی به من داد. از خداوند به خاطر تمام نعمت‌هایی که بی شمار به من اعطا کرده، ممنونم.

در ادامه این وصیت‌نامه آمده است: من در حالی این کلمات را می‌نویسم که گوشت بدنم آب شده و ضعف بدنی تمام وجودم را در زندان الرمله گرفته است. از همسر و فرزندانم می‌خواهم همیشه حرف حق را بگویند و به اصول دین پایبند بوده و بدانند که بهترین منازل در فلسطین، منازل شهدا، اسرا، مجروحان و افراد صالح است.

اگر شهید شدم اجازه ندهید اشغالگران صهیونیست بدن من را کالبد شکافی کنند. روی قبرم بنویسید بنده محتاج خدا. یک قبر ساده برای من انتخاب کنید. امیدوارم خداوند قبرهای ما را باغی از بهشت قرار دهد.

شهید خضر عدنان خطاب به ملت فلسطین نوشته است: به پیروزی از جانب خداوند اطمینان داشته باشید. فلسطین سرزمین خداوند و ما است. هرچقدر اشغالگران به جنایات خود و ظلم و ستمشان ادامه دادند شما ناامید نشوید. پیروزی از جانب خدا نزدیک است. به همه خانواده‌های شهدای فلسطین و اسرا درود می‌فرستم.

حمله موشکی گسترده نیروهای مقاومت به اراضی اشغالی

به دنبال شهادت خضر عدنان اسیر فلسطینی که دست به اعتصاب غذای ۸۷ روزه زده بود، نیروهای مقاومت فلسطین یک حمله موشکی گسترده علیه اراضی اشغالی آغاز کردند. بر اساس گزارش شاهدان عینی، تعداد زیادی از موشک‌ها از سمت نوار غزه به سمت اراضی اشغالی شلیک شده است.

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که ۲ موشک در اطراف نوار غزه سقوط کرده و سیستم دفاع موشکی گنبد آهنین واکنشی از خود نشان نداده است. رسانه‌های عبری زبان نیز گزارش دادند که آژیرهای خطر در این مناطق به صدا درآمده است.

جنبش جهاد اسلامی: رژیم صهیونیستی تاوان جنایت علیه «خضر عدنان» را پرداخت خواهد کرد

جنبش جهاد اسلامی فلسطین با اعلام خبر شهادت شیخ «خضر عدنان» اسیر فلسطینی و از اعضای ارشد این جنبش در زندان‌های رژیم صهیونیستی پس از ۸۷ روز اعتصاب غذا، اعلام کرد که عواقب کامل این جنایت به عهده رژیم اشغالگر است و هرگز بدون پاسخ نخواهد ماند.

در بیانیه جنبش جهاد اسلامی به این مناسبت آمده است: رژیم اشغالگر صهیونیستی که شیخ خضر عدنان را دستگیر کرد و مشکلاتش را در زندان نادیده گرفت و با ابزارهای کثیف خود از جمله دادگاه‌های جعلی، نهادهای امنیتی تروریستی و تعقیب نظامی جنایتکارانه علیه وی مرتکب فجیع‌ترین جنایات شد، تاوان این جنایت را خواهد پرداخت.

جنبش جهاد اسلامی ضمن اعلام اعتصاب عمومی در کرانه باختری و نوار غزه در پی شهادت خضر عدنان تأکید کرد: در مسیر طولانی خود به سوی بیت المقدس، ما مردان دلیر و بسیاری از رهبران و مبارزان را از دست خواهیم داد و رهبر مبارز شیخ خضر عدنان یکی از کسانی بود که راه وسیعی را برای همه آزادی خواهان فلسطین و جهان گشود. قهرمان آزاده خضر عدنان در جنایتی که دشمن صهیونیستی در مقابل چشم جامعه جهانی که بی عدالتی و تروریسم را تأیید و پوششی برای آن فراهم می‌کند، به شهادت رسید.

این بیانیه می‌افزاید: شهادت شیخ خضر عدنان، مکتبی برای نسل‌های دلیرمرد خواهد بود و تا فلسطین در اشغال است، راه جهاد و مقاومت را ترک نخواهیم کرد. او هیچ گاه وظایف خود را در حمایت از حق و دفاع از مردمش رها نکرد و لحظات زندگی خود را فدای آرمان و دفاع از مقدساتش کرد. ما نیز تأکید می‌کنیم که در همان مسیر و رویکردی که فرمانده شهید خضر عدنان و همه رهبران و مجاهدین پیش از او دنبال می‌کردند، پیش می‌رویم.

جنبش جهاد اسلامی در پایان بیانیه خود تأکید کرد: مبارزه ما ادامه دارد و متوقف نخواهد شد و دشمن جنایتکار بار دیگر متوجه خواهد شد که جنایاتش بی پاسخ نخواهد ماند و مقاومت با تمام قوا، قاطعیت و استواری ادامه خواهد یافت.