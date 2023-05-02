همسر شهید «خضر عدنان» رژیم صهیونیستی را به چه تهدید کرد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، همسر شیخ «خضر عدنان» اسیر فلسطینی که پس از ۸۷ روز اعتصاب در زندان‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، در واکنش به خبر شهادت او گفت: ما برای شیخ عدنان مراسم عزا برگزار نمی‌کنیم، بلکه میزبان کسانی خواهیم بود که برای تبریک شهادت او نزد ما می آیند.

«رنده موسی» با بیان اینکه شهید خضر عدنان به بزرگترین آرزوی خود که همانا شهادت در راه خدا بود، رسید، افزود: با وجود اینکه امیدوار بودیم شیخ عدنان به میان ما بازگردد، ولی شهادت او مایه مباهات و افتخار بزرگی برای ما است.

همسر شیخ عدنان ضمن هشدار به رژیم اشغالگر گفت: همانطور که شهید خضر عدنان به من عشق به جهاد را آموخت، رژیم اشغالگر باید چهره فرزندانم را خوب به خاطر بسپارد، زیرا آنها هستند که انتقام خون پدرشان را خواهند گرفت.

وی در پایان سخنان خود از گروه‌های مقاومت فلسطین خواست تا به وصیت‌نامه شیخ خضر عدنان عمل کنند.

«خضر عدنان» از اسرای فلسطینی پس از اعتصاب غذای قریب به ۹۰ روزه در نهایت در زندان‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. به دنبال این اتفاق، گروه‌های مقاومت، اراضی اشغالی را هدف حملات موشکی گسترده قرار دادند. مقاومت فلسطین اعلام کرده است که رژیم صهیونیستی تاوان جنایت خود علیه عدنان را پرداخت خواهد کرد.